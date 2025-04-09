Штраф мешает семье Паши Техника унаследовать его имущество
Mash: У Паши Техника остался долг в ₽20 тысяч за пропаганду наркотиков в песнях
Рэпер Паша техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive
Родственники рэпера Паши Техника не смогут унаследовать имущество музыканта, пока не погасят его штраф за пропаганду наркотиков в песнях. Рэпер должен 20 тысяч рублей за концерт, который состоялся в прошлом году во Владимире, сообщает Mash.
Уточняется, что из-за долга в 20 тысяч рублей его жена, сын и мать не могут претендовать на четыре квартиры в Москве, принадлежащие покойному.
Напомним, что музыкант умер 4 апреля в Таиланде после того, как неделю лежал в коме. Причиной смерти считали лёгочную инфекцию. Однако есть подозрение, что к такому состоянию артиста привёл передоз. Некоторые не исключают, что автора хита про салат с вешенками могли отравить намеренно. Прощание с исполнителем пройдёт в Москве, его тело уже привезли в Россию.