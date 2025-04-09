Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:24

Штраф мешает семье Паши Техника унаследовать его имущество

Mash: У Паши Техника остался долг в ₽20 тысяч за пропаганду наркотиков в песнях

Рэпер Паша техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Родственники рэпера Паши Техника не смогут унаследовать имущество музыканта, пока не погасят его штраф за пропаганду наркотиков в песнях. Рэпер должен 20 тысяч рублей за концерт, который состоялся в прошлом году во Владимире, сообщает Mash.

Уточняется, что из-за долга в 20 тысяч рублей его жена, сын и мать не могут претендовать на четыре квартиры в Москве, принадлежащие покойному.

Онколог раскрыл, каковы были шансы на долгую жизнь у страдавшего раком лёгких Паши Техника
Онколог раскрыл, каковы были шансы на долгую жизнь у страдавшего раком лёгких Паши Техника

Напомним, что музыкант умер 4 апреля в Таиланде после того, как неделю лежал в коме. Причиной смерти считали лёгочную инфекцию. Однако есть подозрение, что к такому состоянию артиста привёл передоз. Некоторые не исключают, что автора хита про салат с вешенками могли отравить намеренно. Прощание с исполнителем пройдёт в Москве, его тело уже привезли в Россию.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Паша Техник
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar