Штраф мешает семье Паши Техника унаследовать его имущество

Родственники рэпера Паши Техника не смогут унаследовать имущество музыканта, пока не погасят его штраф за пропаганду наркотиков в песнях. Рэпер должен 20 тысяч рублей за концерт, который состоялся в прошлом году во Владимире, сообщает Mash.