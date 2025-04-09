Тело Паши Техника доставили в Москву
Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive
Самолёт с телом рэпера Паши Техника сел в Москве. В настоящий момент покойного музыканта везут в один из моргов российской столицы, сообщил его агент Марк Яровный.
«В данный момент тело Павла уже в Москве и едет в один из моргов», — написал он в соцсетях.
По словам агента, уже скоро станет известно, где и когда состоятся похороны артиста.
Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде после недельного пребывания в коме. Причиной его смерти тайские врачи назвали «септический шок». Однако существует версия, что музыканта могли отравить намеренно.