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9 апреля, 09:25

Онколог раскрыл, каковы были шансы на долгую жизнь у страдавшего раком лёгких Паши Техника

Онколог Черемушкин: Паша Техник мог не замечать рака лёгкого на первых стадиях

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

В заключении о смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) среди сопутствующих заболеваний значится рак лёгких. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Life.ru рассказал, почему артист мог не замечать симптомы такого серьёзного недуга и сколько он бы смог прожить, если бы не скончался от септического шока в больнице Таиланда.

По словам врача, сначала Техник мог не замечать болезни потому, что опухоль первое время может развиваться незаметно в ткани лёгкого, где нет болевых рецепторов. Однако затем она попадает в зону дыхательных путей. Появляется раздражение, кровь, кашель, человек чувствует боль при вдохе, при движениях, и это уже не ранняя форма заболевания.

Иногда даже приём наркотиков может быть привязан к тому, что болевой синдром развязки начинается. Начинаются стрессы, боль, и, принимая препараты, всё это уходит. Блокируется нервная система, она воспринимает всё это в искажённом виде.

Евгений Черемушкин

Врач-онколог

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Однако, по словам медика, опухоли неплохо лечатся, даже злокачественные: люди долго живут, качество жизни адекватное. Получается, если бы Павел вовремя обратился к врачу и не употреблял наркотики до комы, опухоль, вероятнее всего, устранили бы или взяли под контроль, а рэпер жил бы дальше, предполагает онколог.

«Хотя в онкологии понятие выздоровления относительно, но нет признаков прогрессирования болезни. И таких пациентов много достаточно. Современная терапия позволяет добиваться успеха», — заключил Черемушкин.

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Напомним, что рэпер скончался 4 апреля в Таиланде после недельной комы. Причиной смерти считали лёгочную инфекцию. По некоторым данным, к ней могла привести передозировка веществами. Но существует версия, что музыканта могли отравить намеренно. Прощание с исполнителем пройдёт в Москве, его тело уже доставили в Россию.

Андрей Горяничев
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