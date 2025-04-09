Онколог раскрыл, каковы были шансы на долгую жизнь у страдавшего раком лёгких Паши Техника

В заключении о смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) среди сопутствующих заболеваний значится рак лёгких. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Life.ru рассказал, почему артист мог не замечать симптомы такого серьёзного недуга и сколько он бы смог прожить, если бы не скончался от септического шока в больнице Таиланда.

По словам врача, сначала Техник мог не замечать болезни потому, что опухоль первое время может развиваться незаметно в ткани лёгкого, где нет болевых рецепторов. Однако затем она попадает в зону дыхательных путей. Появляется раздражение, кровь, кашель, человек чувствует боль при вдохе, при движениях, и это уже не ранняя форма заболевания.

Иногда даже приём наркотиков может быть привязан к тому, что болевой синдром развязки начинается. Начинаются стрессы, боль, и, принимая препараты, всё это уходит. Блокируется нервная система, она воспринимает всё это в искажённом виде. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Однако, по словам медика, опухоли неплохо лечатся, даже злокачественные: люди долго живут, качество жизни адекватное. Получается, если бы Павел вовремя обратился к врачу и не употреблял наркотики до комы, опухоль, вероятнее всего, устранили бы или взяли под контроль, а рэпер жил бы дальше, предполагает онколог.