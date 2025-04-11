Ко Дню космонавтики россиянам рассказали, как «полететь к звёздам»

12 апреля в России будет отмечаться День космонавтики, основу которого заложил Юрий Гагарин. Легендарный космонавт вдохновил миллионы мальчишек со всего мира полететь к звёздам и продолжает до сих пор. Увы, стать профессиональным космонавтом получится далеко не у всех — требования слишком серьёзные.

В нашей стране первое и главное условие для кандидатов — наличие исключительно российского гражданства. Также обязательными являются отсутствие судимостей, уголовного преследования и нарушений закона в части государственной тайны. Не обойтись и без диплома о высшем образовании, выяснили редакторы РИА «ФедералПресс».

Предпочтение, по данным издания, отдаётся специальностям, связанным с точными науками и инженерией, таким как информатика, радиоэлектроника, машиностроение, физика и химия. Кстати, выпускники МАИ и МГТУ имени Баумана традиционно считаются фаворитами.

Наличие опыта работы — ещё одно обязательное требование. Кандидаты должны иметь минимум три года трудового стажа по специальности после окончания вуза. Приоритет отдаётся практическим навыкам и участию в конструкторских разработках или производственных проектах.

Физическая подготовка и здоровье играют ключевую роль в процессе отбора. Кандидаты в космонавты проходят многомесячную медкомиссию, где проверяются их слух, зрение, состояние сердечно-сосудистой системы и общая физическая форма. Также учитываются рост (150–190 см) и вес (50-90 кг).

Дополнительные навыки также важны: знание английского языка на хорошем уровне является обязательным требованием для отправки на МКС. Психологические тесты помогают определить способности кандидата работать в команде и принимать решения в условиях стресса.

Хотя требования к кандидатам одинаковы для всех, женщины проходят дополнительные обследования и проверки. Тем не менее их шансы равны — это подтверждается историей полётов таких космонавтов, как Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.