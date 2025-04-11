VK объявил о запуске спецпроекта «Разрушители мифов» из фильмов про космос

Ко Дню космонавтики «ВКонтакте» и «VK Видео» совместно с Роскосмосом запускают спецпроект «Разрушители мифов», посвящённый космической тематике. Участие в нём примут космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, а также артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова.

Участники будут обсуждать эпизоды из популярных фильмов о космосе и выяснять, что из этого правда, а что — выдумка киноделов. Проект доступен в «VK Видео» с 11 апреля.

Вместе с тем в сообществе Музея истории космонавтики в Калуге в соцсети «Одноклассники» пользователи смогут узнать о том, что едят космонавты, как они держат себя в форме на борту и как проходят совместные ужины всех членов экипажа МКС. Кроме того, в группе Музея космонавтики специалист по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов проведёт лекцию, на которой расскажет о выходах в открытый космос, подготовке к полётам и быте на борту космической станции.