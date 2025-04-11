VK объявил о запуске спецпроекта «Разрушители мифов» из фильмов про космос
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Ко Дню космонавтики «ВКонтакте» и «VK Видео» совместно с Роскосмосом запускают спецпроект «Разрушители мифов», посвящённый космической тематике. Участие в нём примут космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, а также артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова.
Участники будут обсуждать эпизоды из популярных фильмов о космосе и выяснять, что из этого правда, а что — выдумка киноделов. Проект доступен в «VK Видео» с 11 апреля.
Вместе с тем в сообществе Музея истории космонавтики в Калуге в соцсети «Одноклассники» пользователи смогут узнать о том, что едят космонавты, как они держат себя в форме на борту и как проходят совместные ужины всех членов экипажа МКС. Кроме того, в группе Музея космонавтики специалист по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов проведёт лекцию, на которой расскажет о выходах в открытый космос, подготовке к полётам и быте на борту космической станции.
Также «Дзен» и ВДНХ представили иммерсивную экспозицию «Космос зовёт» в павильоне № 34 «Космос», которая будет открыта до 8 июня включительно. Посетители смогут услышать звук, издаваемый Сатурном, потрогать поверхность Луны и Венеры, посмотреть на редкие космические явления и побывать на МКС с помощью виртуального телескопа.
Ранее Life.ru рассказывал, что в марте 2025 года самыми популярными видеоплатформами у российских пользователей стали «VK Видео» и YouTube. Ежедневная аудитория российской платформы за месяц составила 41,1 млн человек, что сделало её самым популярным видеохостингом в стране.