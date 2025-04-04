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4 апреля, 18:50

Платформа «VK Видео» обогнала YouTube и стала самой популярной в РФ

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

В марте 2025 года самыми популярными видеоплатформами у российских пользователей стали «VK Видео» и YouTube. Об этом сообщает Mediascope.

Ежедневная аудитория «VK Видео» в марте 2025 года составила 41,1 млн человек, что сделало его самым популярным видеохостингом в России. YouTube в этот же период привлекал 28,9 млн пользователей ежедневно. Rutube замыкает тройку лидеров с показателем в 9 млн.

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Ольга Сливченко
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