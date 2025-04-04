Платформа «VK Видео» обогнала YouTube и стала самой популярной в РФ
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin
В марте 2025 года самыми популярными видеоплатформами у российских пользователей стали «VK Видео» и YouTube. Об этом сообщает Mediascope.
Ежедневная аудитория «VK Видео» в марте 2025 года составила 41,1 млн человек, что сделало его самым популярным видеохостингом в России. YouTube в этот же период привлекал 28,9 млн пользователей ежедневно. Rutube замыкает тройку лидеров с показателем в 9 млн.
Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске AI-бота Grok в мессенджере Telegram. Это разработка его компании xAI, рассказал предприниматель.