Илон Маск заявил о запуске своей нейросети в Telegram

Бот на платформе искусственного интеллекта Grok корпорации xAI, которой владеет миллиардер Илон Маск, появился в Telegram. Об этом поведал основатель стартапа.

«Grok теперь в Telegram», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что пользователи Telegram с премиум подпиской получат доступ к ИИ на бесплатной основе.

Маск создал стартап xAI в 2023 году. Вскоре появился чат-бот. Прежде он был доступен лишь в соцсети Х премиум-пользователям. Основатели говорят, что в нем нет цензуры. Помимо того, миллиардер занимается аналогом ChatGPT.