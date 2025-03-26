Илон Маск заявил о запуске своей нейросети в Telegram
Маск: Чат-бот на платформе ИИ Grok появился в Telegram
Бот на платформе искусственного интеллекта Grok корпорации xAI, которой владеет миллиардер Илон Маск, появился в Telegram. Об этом поведал основатель стартапа.
«Grok теперь в Telegram», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.
Сообщается, что пользователи Telegram с премиум подпиской получат доступ к ИИ на бесплатной основе.
Маск создал стартап xAI в 2023 году. Вскоре появился чат-бот. Прежде он был доступен лишь в соцсети Х премиум-пользователям. Основатели говорят, что в нем нет цензуры. Помимо того, миллиардер занимается аналогом ChatGPT.
Ранее Life.ru рассказывал, что нейросеть Copilot от Microsoft исчезла из операционной системы Windows после последнего обновления. В корпорации подтвердили, что это массовая проблема. Тем не менее, сервис Microsoft 365 Copilot продолжает работать без сбоев.
Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins