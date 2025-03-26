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26 марта, 12:58

Илон Маск заявил о запуске своей нейросети в Telegram

Маск: Чат-бот на платформе ИИ Grok появился в Telegram

Бот на платформе искусственного интеллекта Grok корпорации xAI, которой владеет миллиардер Илон Маск, появился в Telegram. Об этом поведал основатель стартапа.

«Grok теперь в Telegram», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что пользователи Telegram с премиум подпиской получат доступ к ИИ на бесплатной основе.

Маск создал стартап xAI в 2023 году. Вскоре появился чат-бот. Прежде он был доступен лишь в соцсети Х премиум-пользователям. Основатели говорят, что в нем нет цензуры. Помимо того, миллиардер занимается аналогом ChatGPT.

Нейросеть Grok Илона Маска предложила казнить Трампа
Нейросеть Grok Илона Маска предложила казнить Трампа

Ранее Life.ru рассказывал, что нейросеть Copilot от Microsoft исчезла из операционной системы Windows после последнего обновления. В корпорации подтвердили, что это массовая проблема. Тем не менее, сервис Microsoft 365 Copilot продолжает работать без сбоев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Николай Рюмин
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