Нейросеть Microsoft исчезла из Windows после неудачного обновления

Нейросеть Copilot от Microsoft исчезла из операционной системы Windows после последнего обновления. Об этом сообщает портал Neowin.

Проблема стала известна после выхода обновлений KB5053598 и KB5053602 для Windows 11, а также KB5053606, KB5053596, KB5053594 и KB5053618 для Windows 10. Пользователи заметили, что после установки этих патчей виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта Copilot пропал, а его ярлык исчез с панели задач.

В Microsoft подтвердили, что это массовая проблема. Тем не менее, сервис Microsoft 365 Copilot продолжает работать без сбоев. Специалисты пока не объяснили, почему ИИ-сервис мог исчезнуть из Windows, но пообещали разобраться с этой ситуацией. В качестве временной меры пользователям предложили установить Copilot вручную через Microsoft Store.

«Для тех, кто не интересуется Copilot или не испытывает к нему симпатий, эта ошибка, вероятно, не станет большой проблемой», — с юмором отметили журналисты Neowin.

Copilot представляет собой нейросетевого ИИ-помощника, созданного на основе большой языковой модели OpenAI GPT-4 и доступного в большинстве продуктов Microsoft.