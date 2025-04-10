Как украинский военный лётчик Алексей Зубрицкий стал российским космонавтом и за что он получил на родине 15 лет 8 апреля 2025 года корабль «Союз» успешно доставил на МКС международный экипаж. На Украине это вызвало бешенство потому, что среди космонавтов был бывший пилот ВСУ Алексей Зубрицкий. За ним до сих пор охотятся украинские силовики. Что о нём известно? 9 апреля, 21:15 Бывший пилот ВСУ, а ныне российский космонавт Алексей Зубрицкий. Коллаж © Life.ru. Фото © TACC / «Роскосмос медиа»

Как Россия перехватила у Украины космическую повестку

На днях СМИ и соцсети Незалежной взорвались очередным возмущением, на этот раз в связи с началом на МКС новой исследовательской миссии. 8 апреля российский корабль «Союз МС-27» успешно доставил на Международную космическую станцию российских и американских специалистов, которые пробудут на её борту 245 суток и за это время проведут более 40 научных экспериментов.

Причина украинского негодования хорошо известна: среди членов экипажа оказался бывший украинский военный лётчик авиационного звена авиационной эскадрильи 204-й бригады тактической авиации ППК «Юг» Алексей Зубрицкий. С 2014 года он является гражданином России и военнослужащим ВКС РФ.

Российский космонавт Алексей Зубрицкий. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В марте этого года на Украине его обвинили в государственной измене и дезертирстве и заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Формальным поводом для преследования стали получение Зубрицким российского паспорта и переход на службу России. Однако происходящее больше похоже на месть украинских нацистов человеку, выбравшему путь служения всему человечеству вместо бессмысленной смерти за людоедский режим Зеленского.

Что известно про Алексея Зубрицкого

Алексею Зубрицкому 32 года, он родился в селе Владимировское на севере Запорожской области — на правом берегу Днепра. В 2013 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба по специальности «лётная эксплуатация и боевое применение самолётов». И после этого проходил службу в Севастополе — в составе 204-й бригады, которую он добровольно оставил во время крымских событий.

После 38-го истребительного полка служил лётчиком гвардейского истребительного авиационного полка в Миллерове Ростовской области, а затем старшим лётчиком авиазвена штурмового авиационного полка в Приморско-Ахтарске — это в Краснодарском крае. За время службы в боевой авиации стал лётчиком III класса, освоил самолёты Л-39, Су-25, налетал более 500 часов.

В августе 2018 года межведомственная комиссия рекомендовала Зубрицкого к зачислению в отряд космонавтов госкорпорации «Роскосмос», а уже в ноябре его назначили на должность кандидата в космонавты-испытатели, после чего он прошёл обучающий курс в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в знаменитом Звёздном городке.

Отряд российских космонавтов. Алексей Зубрицкий — слева. Фото © evocation.info

В декабре 2020 года Алексею Зубрицкому была присвоена квалификация «космонавт-испытатель», с 11 января 2021 года он является космонавтом-испытателем отряда «Роскосмоса», а 21 августа 2024 года «Роскосмос» сообщил, что Зубрицкий вошёл в состав основного экипажа 73-й экспедиции на МКС, запуск которой планировался на космическом корабле «Союз МС-27» в марте.

Похоже, украинцы торопились вынести приговор космонавту и приурочить его к дате полёта, таким образом испортив в медийном поле торжественность момента. Однако план не сработал из-за переноса старта на 8 апреля 2025 года — между двумя событиями (вынесением приговора и стартом экспедиции на МКС) образовалась разница практически в месяц и в общественном сознании они так и не пересеклись.

Как на Украине травят Зубрицкого

Судя по обилию персональных данных Зубрицкого и деталей его карьерных успехов в России, которые сейчас публикуют тамошние медиа, за успехами русского космонавта на Украине следили пристально и уже давно. Репрессивная машина Незалежной заработала летом прошлого года — как только стало известно, что Россия планирует задействовать его на МКС.

Спусковым крючком для травли, похоже, стало то, что простой украинский парень из маленького села под Запорожьем не просто стал иллюстрацией успеха, совершенно невозможного на Украине в XXI веке, он стал частью проектов российско-американского сотрудничества. Запуск «Союза МС-27» с российским и американским экипажем, по сути, подвёл черту под планами киевских кураторов изолировать Россию на международной арене.

В марте 2025 года Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона опубликовала сообщение о приговоре Алексею Зубрицкому. Фото © vppdr.gp.gov.ua

В итоге летом 2024 года сначала гневными публикациями в духе «русские отправят в космос предателя и коллаборанта» разразились местные СМИ. Среди прочего там дописались до того, что (дословно) «опутанный деструктивной пропагандой России Алексей Витальевич … был мотивирован высокой заработной платой, карьерным ростом и возможностью учиться в ведущих учебных заведениях Военно-космических сил России».

А спустя всего пару недель в отношении россиянина уже появилось и уголовное дело. Его завела созданная летом 2023 года Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона, располагающаяся в Одессе. При этом охоту на Зубрицкого вели на западе Незалежной — специальное досудебное расследование осуществляли следователи из Хмельницкого, а рассматривал дело городской суд в Виннице. На весь процесс — до вынесения приговора — ушло всего чуть больше полугода.

О том, что для Украины процесс политически значим, говорит и то, что повестку на допрос Зубрицкому опубликовали в «Урядовом курьере» — издании центральных органов исполнительной власти Украины, где печатаются законы, постановления и распоряжения правительства. Учредитель газеты — Кабинет министров Украины.

Повестку к следователю Зубрицкому опубликовали аж в газете «Урядовый курьер» — издании Кабинета министров Украины. Фото © ukurier.gov.ua

Как пилот Зубрицкий стал россиянином

По мнению украинского суда, измена Зубрицкого случилась в марте 2014 года. Тогда лётчик выступил против киевского мятежа, приведшего к власти прозападную хунту во главе с «кровавым пастором» Александром Турчиновым и по итогу развязавшего гражданскую войну в Донбассе.

204-я бригада, на тот момент носившая имя прославленного советского лётчика-аса и трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина, дислоцировалась в Крыму и была прямым наследником 62-го смешанного авиационного полка особого назначения, в годы ВОВ защищавшего Крым, Херсон и Запорожье от нацистов.

Немудрено, что спустя 70 лет, когда власть в Незалежной захватили их идейные потомки, молодой парень сделал свой выбор в пользу России. Тогда Зубрицкий перешёл служить в российский 38-й истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся в Бельбеке, и получил российское гражданство.

Эмблема 204-й бригады до Зеленского (слева) и после. Фото © ukraine-memorial.org,© Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / afustratcom

Кстати, в 2023 году на волне продолжающейся декоммунизации в Незалежной украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о присвоении 204-й бригаде имени Покрышкина. Логика этого решения понятна: не может в нацистском государстве быть боевых подразделений, носящих имена его врагов. Тогда же сменился и геральдический символ бригады — сейчас он стал походить на герб дивизии СС «Галичина», украинцев, добровольно пошедших на службу гитлеровской Германии.

Авторы Евгений Кузнецов