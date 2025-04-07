Нацист в юбке: как экс-россиянка Даша ДШК заманивает женщин в отряд ВСУ «Гарпии» На Украине крутят мотивирующие ролики о полностью женском беспилотном подразделении «Гарпии», вербующем девушек на фронт. Ключевой персонаж в отряде — нацистка Даша Кремлёва ДШК. Что о ней известно? 6 апреля, 21:15 Лидер отряда ВСУ «Гарпии» Даша Кремлёва ДШК. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Как украинок обманом вербуют в ВСУ

На Украине пиарят полностью женское подразделение ВСУ, которое называется «Гарпии». Название взято из древнегреческой мифологии, там под этим именованием описаны полуженщины-полуптицы — злобные похитительницы человеческих душ. Предположительно, подразделение оказывает украинским воякам поддержку с воздуха и работает с FPV-дронами, тяжёлыми ударными БПЛА и прочими роботизированными комплексами.

Украинок в него набирают в рамках «Сил беспилотных систем», созданных Зеленским в феврале прошлого года. Это род войск в составе ВСУ, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем.









Чтобы увеличить приток женщин в подразделение «Гарпии», командование, похоже, пошло на хитрость: потенциальным военнослужащим обещают безопасный — удалённый от «нуля» — режим работы. Дескать, на передовой быть необязательно, можно сидеть где-то в офисе и через Интернет управлять дронами на передовой — их на стартовую площадку будут выносить мужчины.

Кажется, довольно быстро приступивших к службе новобранцев настигнет разочарование: не все дроны летают достаточно далеко, чтобы управлять ими за сотни километров от фронта, а агонизирующему режиму нужны солдаты в окопах, а не за столиком в кафе.

Ещё один акцент в рекламе делается на возможности мести — в рекламе утверждается, что это «среда для женщин, стремящихся отомстить врагу и защитить свои семьи». Это уже не новый, но всё ещё рабочий трюк — у сотен тысяч потенциальных служащих погибли, покалечены или находятся в плену родственники, а украинские СМИ десятками штампуют волнующие истории украинок, ушедших на фронт по этой причине.







Кто агитирует женщин

Занятно, что зазывает украинок вступать в новый отряд бывшая россиянка Даша ДШК — нацистка и боевик РДК* (в его составе она даже участвовала в набегах террористов на Белгородскую и Брянскую области). Дамочка обращается к своим нынешним соотечественницам на чистой мове и обещает не только хороший доход и безопасность, но и почти семейный климат и отсутствие домогательств со стороны мужчин.

Даше ДШК 38 лет, и она известна под несколькими фамилиями: Кукуюк, Бовина и Кремлёва. Последняя, похоже, псевдоним, первые две — доставшиеся от мужей. Судя по отрывочным данным из её биографии, на Украине нацистка оказалась ещё в начале нулевых. Ряд источников утверждает, что её родной город Москва, но, судя по найденным Life.ru украинским документам дамочки, родиться она могла во Владимире.







В Киеве Дарья вышла за местного актёра театра и кино Михаила Кукуюка и в 2004 году родила от него дочь Марию. При этом, похоже, семейная жизнь не заладилась и вторую половину нулевых её видели в российской столице — там девушка тусовалась со скинхедами и появлялась на «Русских маршах» и прочих нацистских мероприятиях.

В 2014 году Кремлёва появилась на Майдане в рядах «защитников революции достоинства», в тот период она сожительствовала с разными мужчинами и регистрировалась по самым разным киевским адресам. С доходами, похоже, было несладко — в отношении нацистки несколько раз заводились исполнительные производства по долгам.

Как Даша ДШК попала в РДК*

В 2022-м Дарья вышла замуж за беглого российского нациста, уроженца Москвы Павла Бовина. В Незалежную убивать русских тот приехал примерно в 2014–2015 годах — уже в ходе так называемой АТО, когда ВСУ уничтожали мятежные республики Донбасса. На родине у вояки остались долги, обанкротившаяся фирма, сидящий в тюрьме родной брат и сын Ярослав. Перед побегом нацист называл себя «активным безработным» и жаловался на жизнь.

По приезде беглец сразу сошёлся с местными нацистами из ОУН* — похоже, помогли наработанные связи в среде ультраправых, которые, если верить откровениям ряда активных в соцсетях скинов, практически до 2022 года старались не ссориться и держать связь со своими украинскими «братьями по расе».







Тогда же Бовин начал строить планы по созданию Российской повстанческой армии. Однако идею до конца не довёл и в итоге воевал в составе различных добробатов, в том числе «Азова»* с позывным Шамиль. Был штурмовиком, занимался диверсионно-разведывательной деятельностью и разведкой. Кроме того, под руководством прибалтийских спецслужб в Киеве занимался обучением будущих боевиков. На фотографиях из соцсетей его подопечных можно увидеть, как предатель давал уроки ножевого боя.

Разумеется, когда создавалась и официально оформлялась РДК*, Бовин оказался рядом. Он, как и Даша ДШК, был близко знаком со всеми главарями банды. По Сети до сих пор «гуляют» их совместные фотографии. Похоже, тогда же оба и решили создать семью — на их свадьбе, по некоторым свидетельствам, гулял сам Денис Капустин** и его ликвидированный в 2023 году заместитель Данил Шайба Мазник.

Судя по соцсетям новой семьи нацистов, в последнее время они вместе клянчили деньги у подписчиков на ремонт машин, оборудование, медикаменты и раскатывали вдоль линии фронта в качестве волонтёров. А в последнее время в аккаунте Дарьи Бовиной стали всё чаще встречаться дроны. Судя по обилию фотографий из Днепропетровска, «Гарпии» будут дислоцироваться именно в этом городе. Какова будет роль Павла Бовина в подразделении, пока остаётся догадываться.







Как Украина пускает женщин в расход

Похоже, реальные боевые потери личного состава ВСУ просто зашкаливающие, если режим Зеленского стал пытаться затыкать дыры с помощью женщин. По данным Министерства обороны Украины, на 1 января 2025 года в рядах вооружённых сил страны служило более 70 тысяч женщин.

Это на 20% больше, чем в 2022 году, и при этом динамика роста числа мобилизованных украинок сохраняется. Из ныне служащих 20 тыс. женщин работают на боевых должностях, а на передовой находятся около 5,5 тыс. Из них формируются полностью женские боевые подразделения.

В 2023 году для женщин-военнослужащих даже разработали свою военную форму. Фото © radiosvoboda

Сколько при этом погибло, вопрос открытый — подобная статистика украинским руководством строго засекречена. Однако косвенно представить, как расходуются украинки, всё же можно попытаться. Подчинённые главкома Александра Сырского не гнушаются отправлять женские отряды на самые сложные участки фронта и там отправляют на штурмы. Из-за этого женщины гибнут десятками сразу.

Совсем недавно под Красноармейском (Покровском) при попытке десантирования бойцы ВС РФ полностью уничтожили целое подразделение считающегося элитным 425-го отдельного штурмового полка «Скала». После боя и осмотра местности выяснилось: все погибшие штурмовики женского пола. И это не единичный случай. Достоверно известно, что такие же женские отряды находятся и на других горячих участках фронта, например под Константинополем.

Как к украинкам относятся на фронте

При этом правозащитные организации и СМИ на Украине бьют тревогу — количество изнасилований и убийств женщин на сексуальной почве в ВСУ огромно. Только в 2024 году официально зарегистрировано более 380 случаев насилия, включая 47 случаев сексуальных домогательств. Причём большинство из открытых по ним дел даже не расследовалось. До судов дошли десятки, а осуждены считаные единицы.

По данным правозащитников Незалежной, более 60% женщин, подвергшихся насилию в армии, в 2024 году отказались подавать заявления, опасаясь преследования. Некоторые служившие украинки утверждают, что жалобы на домогательства заканчиваются репрессиями. Чтобы не портить статистику, командование либо увольняет потерпевших, либо лишает выплат, переводит на худшие должности и заставляет молчать.

Ярким примером этой неприглядной картины является случай с погибшей в зоне СВО Шурой Рязанцевой, личным стилистом президента Украины Владимира Зеленского. Распиаренная в десятках интервью Ялта (это был позывной военнослужащей) в последнее время практически олицетворяла самоотверженность и отвагу настоящего патриота страны и служила укором для разных «мужиков-ухилянтов».

Шура Рязанцева незадолго до своего убийства. Фото © YouТube / ГОНЧАРОВА

Однако, как вскоре выяснилось, Рязанцева погибла не на поле боя, а скончалась в больнице. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность, а неофициальная — её до смерти забили сослуживцы. В украинском сегменте YouTube до сих пор можно найти многочисленные интервью Рязанцевой, где женщина жаловалась, что на службе её часто домогались. Иногда на этой почве у неё случались серьёзные конфликты с «побратимами».

В итоге найти справедливость не помог даже бывший шеф Ялты — ситуацию со стилистом Зеленского на Украине ретушировали как могли. Даже некогда влиятельное, но всё ещё читаемое в Незалежной издание «Украинская правда» после своего сообщения об инциденте в итоге удалило сведения о смерти военной.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов