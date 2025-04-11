Россиянам обещали «почти майское» тепло на следующей неделе

На следующей неделе в европейскую часть России должна прийти тёплая погода. Климат начнёт улучшаться уже на выходных, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В воскресенье только чуть-чуть температура повысится до 6-8 градусов тепла. Сейчас она днём держится на уровне -1…-2 градусов», — отметил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

А уже с понедельника, 14 марта, жители центральных регионов вместо аномального холода окунутся «в нормальное апрельское, почти майское тепло». Однако эксперт не стал исключать возвращение кратковременных заморозков.