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Регион
11 апреля, 14:50

Россиянам обещали «почти майское» тепло на следующей неделе

Синоптик Шувалов: В европейскую часть России на следующей неделе придёт тепло

В Москве ждут тёплую погоду. Обложка © Life.ru

В Москве ждут тёплую погоду. Обложка © Life.ru

На следующей неделе в европейскую часть России должна прийти тёплая погода. Климат начнёт улучшаться уже на выходных, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В воскресенье только чуть-чуть температура повысится до 6-8 градусов тепла. Сейчас она днём держится на уровне -1…-2 градусов», — отметил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле
Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле

А уже с понедельника, 14 марта, жители центральных регионов вместо аномального холода окунутся «в нормальное апрельское, почти майское тепло». Однако эксперт не стал исключать возвращение кратковременных заморозков.

Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь
Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь

Ранее синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху. По словам эксперта, к 20 апреля в столице ожидается температура в районе 17-19 градусов.

Борис Эльфанд
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