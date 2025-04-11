Россиянам обещали «почти майское» тепло на следующей неделе
Синоптик Шувалов: В европейскую часть России на следующей неделе придёт тепло
В Москве ждут тёплую погоду. Обложка © Life.ru
На следующей неделе в европейскую часть России должна прийти тёплая погода. Климат начнёт улучшаться уже на выходных, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В воскресенье только чуть-чуть температура повысится до 6-8 градусов тепла. Сейчас она днём держится на уровне -1…-2 градусов», — отметил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».
А уже с понедельника, 14 марта, жители центральных регионов вместо аномального холода окунутся «в нормальное апрельское, почти майское тепло». Однако эксперт не стал исключать возвращение кратковременных заморозков.
Ранее синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху. По словам эксперта, к 20 апреля в столице ожидается температура в районе 17-19 градусов.