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Регион
2 апреля, 05:44

Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь

Синоптик Вильфанд: Осадки в избытке нагрянут на Урал, Дальний Восток и Сибирь

В большинстве российских регионов в период с апреля по сентябрь установится температура около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется тёплый режим»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

По прогнозам синоптика, тепло придёт в этот период в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также на север Урала и в большинство регионов Сибири. Ожидать хорошей погоды стоит также жителям на западе Якутии.

Особенно повезло югу европейской территории России, где оптимальная весенняя температура будет сочетаться с минимальным количеством осадков. Также Вильфанд предупредил об избыточных осадках на Дальнем Востоке в промежутке с августа сентябрь.

Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле
Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле

А жителей столицы тем временем предупредили о заметном похолодании в конце апреля. По словам синоптиков, в Москве начало месяца будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается незначительное повышение температуры.

Обложка ©

В большинстве российских регионов в период с апреля по сентябрь установится температура около или выше нормы. Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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