Синоптик спрогнозировал погоду на период с апреля по сентябрь

В большинстве российских регионов в период с апреля по сентябрь установится температура около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части территории страны в апреле-сентябре 2025 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, то есть прогнозируется тёплый режим», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По прогнозам синоптика, тепло придёт в этот период в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также на север Урала и в большинство регионов Сибири. Ожидать хорошей погоды стоит также жителям на западе Якутии.

Особенно повезло югу европейской территории России, где оптимальная весенняя температура будет сочетаться с минимальным количеством осадков. Также Вильфанд предупредил об избыточных осадках на Дальнем Востоке в промежутке с августа сентябрь.