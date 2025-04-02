Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле
Вильфанд: Аномальная температура ожидается в шести федеральных округах России
В начале апреля в шести российских округах ожидается аномально тёплая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах будет на 6-11 градусов выше нормы. Его слова приводит ТАСС.
Наибольшее отклонение от среднегодовых показателей будет зафиксировано в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях, где температура со 2 по 6 апреля поднимется на 6-9 градусов, а максимальные показатели будут варьироваться от 14 до 19 градусов тепла. В Татарстане, Башкортостане и ряде соседних регионов температура достигнет 12-20 градусов, что также превышает норму.
Краснодарский край и Северо-Кавказский федеральный округ ожидают дневные температуры от 17 до 25 градусов, что на 6-9 градусов выше обычных значений для этого времени года. В дальнейшем температура в этих регионах будет немного снижаться, но всё равно останется выше нормы. В Сибири, на Алтае и в Красноярском крае температура тоже будет аномально высокой: на 7-9 градусов больше, чем обычно. В Омской, Новосибирской и Томской областях в эти дни также стоит ожидать умеренно тёплую погоду.
Необычно тёплый воздух проникнет и на Чукотку. Здесь температура может превышать норму на 6-10 градусов, а максимальные значения составят до 4 градусов тепла. Магаданская область и Якутия также не останутся в стороне: там со 2 по 4 апреля температура поднимется на 10-12 градусов.
А жителей столицы тем временем предупредили о заметном похолодании в конце апреля. По словам синоптиков, в Москве начало месяца будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается незначительное повышение температуры. А с приближением мая в Москву и вовсе может нагрянуть «арктическое вторжение».
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