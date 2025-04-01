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1 апреля, 14:13

Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне Первомая

Синоптик Тишковец: В Москве ожидается похолодание из-за арктического вторжения

Прохожие в центре Москвы. Обложка © Life.ru

Прохожие в центре Москвы. Обложка © Life.ru

В Москве в последних числах апреля ожидается заметное похолодание на фоне арктического вторжения. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1–2 градуса», — написал специалист на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам Тишковца, начало апреля будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается повышение температуры: днём столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а в отдельные дни – даже от +15 до +20 градусов. Вместе с тем, синоптик предупреждает о вероятности резкого похолодания в конце месяца из-за арктического вторжения.

Синоптик посоветовал жителям и гостям столицы не убирать тёплые вещи. По его словам, количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30% из-за «аномально дождливого начала» месяца.

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А ранее москвичей предупредили о похолодании и дождях в апреле. По словам синоптиков, первые пять апрельских дней будут весьма тёплыми, однако снег и лёгкие морозы могут нагрянуть в период с 6-го по 11-е число.

Дарья Нарыкова
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