Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне Первомая

В Москве в последних числах апреля ожидается заметное похолодание на фоне арктического вторжения. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1–2 градуса», — написал специалист на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам Тишковца, начало апреля будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается повышение температуры: днём столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а в отдельные дни – даже от +15 до +20 градусов. Вместе с тем, синоптик предупреждает о вероятности резкого похолодания в конце месяца из-за арктического вторжения.

Синоптик посоветовал жителям и гостям столицы не убирать тёплые вещи. По его словам, количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30% из-за «аномально дождливого начала» месяца.