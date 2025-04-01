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1 апреля, 12:56

Весна вот-вот возьмёт «тайм-аут» на похолодание и дожди, предупредили синоптики

Эксперт Позднякова предупредила о похолодании и дождях в апреле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В российской столице уже начала вовсю хозяйничать весна, но синоптики считают, что апрель принесёт москвичам неожиданный сюрприз. В скором времени в Москве похолодает и начнутся дожди. Об этом сообщает 360.ru.

Тёплая погода, которой март уже успел «прикормить» жителей Москвы, останется с ними и в апреле, но месяц возьмёт небольшой «тайм-аут» на похолодание.

«Однако с четверга температура понизится, на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. До конца рабочей недели в столице и области все время будет облачно, с дождями различной интенсивности», — сказала синоптик Татьяна Позднякова.

Метеоролог Александр Ильин считает, что первые пять апрельских дней будут весьма тёплыми, но снег и похолодание могут нагрянуть в период с 6-го по 11-е число. Однако после этого температура начнёт повышаться.

Похолодание начнётся со среды. Ночью термометры покажут от 0 до +5 градусов, а днём — от 5-10 градусов. Это вписывается в нормы первой апрельской пятидневки, пояснила Позднякова.

«Наиболее интенсивный дождь пройдёт 1 апреля и в ночь на 2-е число. В этот период количество осадков превысит треть от месячной нормы», — добавила синоптик.

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Все ближе становится день, когда адепты «рассадинга» отворят калитки в свои огороды для начала посевных работ. Ранее в Союзе дачников назвали благоприятные дни для посева различных культур в апреле 2025 года. В первую очередь зависеть всё будет, конечно, от погоды и температуры почвы.

Владимир Озеров
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