Адептам «рассадинга» на заметку: В Союзе дачников составили «огородный» календарь на апрель

Апрель вступил в свои права, и садоводы-любители с нетерпением ждут возможности начать посевные работы. Правильно выбранные сроки и благоприятные дни для посадки — залог успеха на любой грядке. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью Life.ru назвал благоприятные дни для посевных работ в апреле 2025 года.

По словам нашего эксперта, оптимальное время для начала посевных работ в апреле зависит от погодных условий и температуры почвы. Важно дождаться, когда земля прогреется и минует угроза заморозков. Однако, опираясь на долгосрочные прогнозы, можно предварительно наметить благоприятные дни для посева различных культур.

Союз дачников Подмосковья рекомендует ориентироваться на следующие благоприятные дни в апреле 2025 года:

Для посева семян на рассаду: середина и конец месяца, когда солнце начинает пригревать сильнее, а световой день становится длиннее.

Для посадки лука и других луковичных: вторая половина апреля, когда почва достаточно прогреется для активного роста корневой системы.

Для высадки саженцев: конец апреля, при установлении стабильной тёплой погоды.

Что сажать в апреле?

По словам Никиты Чаплина, в апреле можно начинать посев на рассаду многих овощных культур, а также высаживать некоторые холодостойкие растения в открытый грунт.

В апреле сажаем всё, что не боится небольших заморозков, и то, что требует длительного периода вегетации, чтобы успеть созреть до осени. Главное, правильно выбрать сорта и гибриды, подходящие для климатических условий Подмосковья. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

Среди культур, которые можно сеять в апреле, Союз дачников Подмосковья рекомендует обратить внимание.

На рассаду: томаты, перцы, баклажаны, капусту (ранние сорта), сельдерей, баклажаны.

В открытый грунт (под плёнку или укрывной материал): морковь, редис, петрушку, укроп, шпинат, салат, горох, лук-севок, чеснок.

Когда сажать лук весной?

Посадка лука — важная составляющая весенних работ в саду. Лук — культура неприхотливая, но и у него есть свои предпочтения. Важно правильно выбрать время для посадки, чтобы получить хороший урожай.

Союз дачников Подмосковья рекомендует сажать лук-севок во второй половине апреля, когда почва прогреется до +5…+8 °C на глубине посадки. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

Когда сажать перец, огурцы, кабачки и баклажаны?

По словам собеседника Life.ru, эти теплолюбивые культуры выращиваются через рассаду, поэтому посев семян следует начинать в апреле, чтобы к моменту высадки в грунт рассада окрепла и была готова к пересадке. Перец, огурцы, кабачки и баклажаны — культуры капризные, требующие тепла и света. Поэтому важно обеспечить им оптимальные условия для роста на стадии рассады.

Союз дачников Подмосковья рекомендует сеять семена перцев и баклажанов в начале апреля, а семена огурцов и кабачков — в конце апреля.

График посадок на апрель 2025 года

Для удобства дачников Союз дачников Подмосковья разработал примерный график посадок на апрель 2025 года, который учитывает фазы Луны и благоприятные дни для различных культур.

Начало апреля: посев семян перцев и баклажанов на рассаду.

Середина апреля: посев семян томатов и ранних сортов капусты на рассаду.

Вторая половина апреля: посадка лука-севка и других луковичных в открытый грунт; посев семян моркови, редиса, петрушки, укропа, шпината и салата в открытый грунт (под плёнку или укрывной материал).

Конец апреля: посев семян огурцов и кабачков на рассаду; высадка саженцев плодовых и ягодных культур.

Какой период лучше для посадки саженцев в апреле 2025 года?

Посадка саженцев — ответственный этап, от которого во многом зависит приживаемость и дальнейшее развитие растения.

«Саженцы — это уже взрослые растения, поэтому к их посадке нужно подходить особенно тщательно. Важно выбрать здоровый посадочный материал и обеспечить ему хорошие условия для приживаемости», — говорит собеседник Life.ru.

Союз дачников Подмосковья рекомендует высаживать саженцы плодовых и ягодных культур в конце апреля, когда минует угроза сильных заморозков, а почва достаточно прогреется.

Какие цветы сажать в апреле?

Апрель — хорошее время для посадки многих однолетних и многолетних цветов. Цветы — это украшение любого сада. Они радуют глаз и создают хорошее настроение.

В апреле можно сажать следующие цветы.

На рассаду: петунии, лобелии, бархатцы, астры, георгины.

В открытый грунт: календулу, васильки, маргаритки, анютины глазки.