Дачинг & рассадинг набирают обороты: Зумеры обошли миллениалов в тяге к грядкам

Аналитики сервиса «Профи.ру» по заказу Life.ru провели исследование, чтобы узнать, как россияне разных поколений относятся к тренду на садоводство. Выяснилось, что 92% бумеров держат дома минимум один цветок, а 38% россиян предпочитают работу в огороде отдыху. Теперь обо всём по порядку.

По результатам опроса, растения есть у 83% опрошенных и только 17% из них говорят, что ничего не выращивают ни дома, ни на даче. При этом больше всего растений заводят бумеры: 92% из них ответили, что держат дома минимум один цветок. На втором месте оказались зумеры: среди них любителей растений оказалось 84%. А вот миллениалы хоть и любят цветы, всё же занимают третье место с показателем 73%.

Цветы оказались наиболее распространённым видом среди всех растений, они есть у 33% россиян. 25% выращивают овощи, а фрукты — 13%. Микрозелень пользуется популярностью у 21% респондентов, в то время как наименее востребованными оказались бобовые и пряные культуры — ими интересуются лишь 4% и 3% соответственно.

И хотя выращиванием растительности россияне занимаются в основном дома (58%), дачное садоводство не менее развито (42%). Интересно, что основными любителями домашнего «садоводства» оказались зумеры с показателем 73%, в то время как большая часть миллениалов (58%) предпочитает выращивать садовые культуры и растения на даче. Достичь успехов в этом деле почти половине респондентов (46%) мешает недостаток знаний. Нехватка времени, как правило, становится препятствием для каждого третьего (34%), а недостаток средств — для 12% опрошенных. Дефицит специализированных магазинов и ассортимента средств для ухода за цветами наблюдают 5%.

За новыми знаниями и практическими рекомендациями в области садоводства большинство россиян обращаются к интернет-ресурсам (41%) или квалифицированному специалисту (36%). При этом советами родных или друзей в этом вопросе готовы воспользоваться (14%) опрошенных, а учиться на собственных ошибках предпочитают 3% из них.

По времяпрепровождению на даче мнения у поколений несколько разделились: одной из наиболее любимых активностей на природе оказалась простая прогулка — её выбирают 38% респондентов, причем среди зумеров этот показатель равен 51%. Не менее любимым делом для них оказалось купание в водоёмах (18%), для бумеров — работа в огороде (38%), а для миллениалов — приготовление шашлыков (21%). При этом меньше всего россиянам нравится ходить за грибами — такую активность предпочитают 2% зумеров, 3% миллениалов и 7% бумеров. И лишь 6% респондентов указали, что вообще не любят проводить время на даче.