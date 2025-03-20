На смену монастырингу пришёл рассадинг: В Союзе дачников раскрыли, как обустроить огород прямо у себя на балконе

Если вы в душе настоящий дачник, но у вас нет своего участка, не отчаивайтесь. Вполне возможно вырастить что-то полезное и красивое прямо на балконе. За весну и лето можно добиться неплохих результатов, если правильно подойти к процессу выращивания. В этом помогут советы депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина.

Во-первых, необходимо выбрать правильные растения для выращивания на балконе. Оптимальными вариантами являются те, которые не требуют большого пространства и хорошо растут в горшках. Например, вы можете выращивать травы (мяту, петрушку, базилик), овощи (помидоры, огурцы), ягоды (клубнику), салаты и даже некоторые цветы (герань, петуния, календула).

Во-вторых, не забывайте о правильном выборе почвы и горшков. Растения на балконе нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы предотвратить застой влаги. Помните, что горшки должны быть достаточно большими, чтобы корни имели место для роста. А также не забывайте о регулярном поливе и подкормке растений.

Учтите особенности балконного пространства. Если у вас есть ограниченное количество солнечного света, выбирайте те растения, которые лучше всего растут в полутени или даже в тени. Если же солнечного света предостаточно, рассмотрите варианты растений, которые лучше всего процветают при ярком освещении. председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Одним из важных советов является регулярная обрезка и уход за растениями. Удаляйте сухие и поврежденные листья, подвязывайте ветки, чтобы предотвратить их поломку и стимулировать рост. Также не забывайте о борьбе с вредителями, которые могут появиться на балконе. В случае необходимости можно использовать натуральные средства защиты.

«В целом, выращивание растений на балконе — это интересное и полезное занятие. Оно позволяет получить свежие овощи и травы, улучшить микроклимат в квартире, а также украсить пространство. Вы сможете создать настоящий оазис на своем балконе и наслаждаться урожаем в течение всего лета», — комментирует собеседник Life.ru.