Агроном рассказала, как вырастить сакуру прямо у себя на даче

Одним из самых ярких и красивых декоративных деревьев является сакура. Как вырастить такое дерево на дачном участке или в домашних условиях, рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина.

"К зимостойким относят сорт "кику шидаре" — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырёх метров, а в диаметре — около трёх-четырёх метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву", — рассказала агроном в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Ганичкиной, ростки дерева можно заказать в онлайн-магазинах по всей России. Высаживать саженцы на своём участке лучше всего там, где меньше ветра и много солнечного света, то есть там, где южная сторона. Кроме того, почву лучше подбирать рыхлую, лёгкую и плодородную. На глинистых и затопляемых участках такое растение погибнет.

Что касается снабжения грунта, то это можно делать песком, лиственной землёй и почвенными смесями, добавив сернокислый калий и фосфорно-калийные удобрения. Глубина посадочных ям должна быть не более 50 сантиметров, диаметр — примерно 70 сантиметров, а при посадке вбить кол, высота которого не должна превышать двух метров, заключила Ганичкина.