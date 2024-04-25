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25 апреля, 13:26

Агроном рассказала, как вырастить сакуру прямо у себя на даче

Агроном Ганичкина: Чтобы вырастить сакуру на даче, нужен зимостойкий сорт

Чтобы вырастить сакуру на даче, нужно выбирать зимостойкий сорт. Обложка © Freepik

Чтобы вырастить сакуру на даче, нужно выбирать зимостойкий сорт. Обложка © Freepik

Одним из самых ярких и красивых декоративных деревьев является сакура. Как вырастить такое дерево на дачном участке или в домашних условиях, рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина.

"К зимостойким относят сорт "кику шидаре" — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырёх метров, а в диаметре — около трёх-четырёх метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву", — рассказала агроном в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Ганичкиной, ростки дерева можно заказать в онлайн-магазинах по всей России. Высаживать саженцы на своём участке лучше всего там, где меньше ветра и много солнечного света, то есть там, где южная сторона. Кроме того, почву лучше подбирать рыхлую, лёгкую и плодородную. На глинистых и затопляемых участках такое растение погибнет.

Что касается снабжения грунта, то это можно делать песком, лиственной землёй и почвенными смесями, добавив сернокислый калий и фосфорно-калийные удобрения. Глубина посадочных ям должна быть не более 50 сантиметров, диаметр — примерно 70 сантиметров, а при посадке вбить кол, высота которого не должна превышать двух метров, заключила Ганичкина.

Москвичам назвали пять мест, где можно полюбоваться цветущей сакурой
Москвичам назвали пять мест, где можно полюбоваться цветущей сакурой

Ранее агроном рассказал дачникам, чем заняться в майские праздники. Эксперт посоветовал собрать листья, опавшие в прошлом году, и рассыпать толстым слоем там, где должны быть проведены посадки и посевы, чтобы помешать расти сорнякам и испаряться влаге. Этот шаг значительно сократит усилия, когда придёт время сажать растения.

Евгения Мосс
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