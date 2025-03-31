Вероятность — 99,9%: Весна готовит снежный розыгрыш для москвичей в первых числах апреля
Глава центра «Метео» Шувалов: В Москве в начале апреля пройдёт снег
Возвращение снега ожидает жителей столицы в первые дни апреля. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«С вероятностью 99,9% снег в апреле ещё будет. Как же без возвратов зимы? В ночь на четверг, 3 апреля есть вероятность, что снежок будет порхать в небе над Москвой», — сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда».
А глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уведомил, что период с 5 по 10 апреля в Москве и соседних регионах будет сопровождаться ночными заморозками. При этом днём в столице и близлежащих областях будет плюс.
Синоптики обещают, что наступившая весна будет удивлять нас и противоположным образом. Ранее один из экспертов рассказал, что первые дни мая в Московском регионе станут по-настоящему жаркими: столбцы термометров должны подняться до +20 градусов. А вот сохранится ли такая ситуация до Дня Победы неясно — пока что прогнозы указывают на то, что в период с 8 по 11 мая на улице похолодает до +7...+12 градусов.
Life.ru