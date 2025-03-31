Вероятность — 99,9%: Весна готовит снежный розыгрыш для москвичей в первых числах апреля

Возвращение снега ожидает жителей столицы в первые дни апреля. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С вероятностью 99,9% снег в апреле ещё будет. Как же без возвратов зимы? В ночь на четверг, 3 апреля есть вероятность, что снежок будет порхать в небе над Москвой», — сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда».

А глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уведомил, что период с 5 по 10 апреля в Москве и соседних регионах будет сопровождаться ночными заморозками. При этом днём в столице и близлежащих областях будет плюс.