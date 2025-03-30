Майские праздники в Московском регионе встретят жителей аномально тёплой погодой
Синоптик Ильин: Май в столичном регионе начнётся с по-настоящему тёплой погодой
Первые дни мая в столичном регионе будут по-настоящему весенними. По прогнозам синоптика Александра Ильина, столбики термометров поднимутся до +20°C. Однако такая погода может не продлиться до Дня Победы: с 8 по 11 мая ожидается похолодание до +7…+12°C.
После кратковременного снижения температур май снова возьмёт курс на потепление. Уже во второй половине месяца воздух прогреется до +13…+19°C, а к концу мая возможно превышение 20-градусной отметки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такие температурные «качели» характерны для переходного весеннего периода, но аномально тёплое начало месяца действительно может стать приятным сюрпризом для тех, кто планирует провести майские праздники на природе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в число пяти самых тёплых лет за всю историю метеорологических наблюдений. Стабилизировать процесс глобального потепления пока не удаётся.
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