Майские праздники в Московском регионе встретят жителей аномально тёплой погодой

Первые дни мая в столичном регионе будут по-настоящему весенними. По прогнозам синоптика Александра Ильина, столбики термометров поднимутся до +20°C. Однако такая погода может не продлиться до Дня Победы: с 8 по 11 мая ожидается похолодание до +7…+12°C.

После кратковременного снижения температур май снова возьмёт курс на потепление. Уже во второй половине месяца воздух прогреется до +13…+19°C, а к концу мая возможно превышение 20-градусной отметки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такие температурные «качели» характерны для переходного весеннего периода, но аномально тёплое начало месяца действительно может стать приятным сюрпризом для тех, кто планирует провести майские праздники на природе.