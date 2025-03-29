Москвичам пообещали тёплые выходные без осадков
Синоптик Позднякова: Воздух в Москве на выходных прогреется до 15 градусов
Отличные новости для жителей и гостей столицы. Воздух в Москве на выходных прогреется до 13-15 градусов, осадков не ожидается. Так что можно надеть яркие весенние наряды и прогуляться по главному городу страны.
Как рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается переменная облачность, однако дождь маловероятен. В начале следующей недели облаков станет больше, но на температуре воздуха это не скажется.
«А вот меняться характер погоды начнёт в первых числах апреля, там атмосферное давление будет понижаться, погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, поэтому пройдут небольшие дожди», — предупредила синоптик в беседе с RT.
Ранее москвичам уже обещали «жару» к выходным. Синоптик подчеркнул, что столбики термометров поднимутся до 15 градусов, что значительно выше нормы. А вот в Краснодаре из-за тёплой погоды уже начала цвести слива, похожая на японскую сакуру.
Life.ru