Москвичам пообещали тёплые выходные без осадков

Отличные новости для жителей и гостей столицы. Воздух в Москве на выходных прогреется до 13-15 градусов, осадков не ожидается. Так что можно надеть яркие весенние наряды и прогуляться по главному городу страны.

Как рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается переменная облачность, однако дождь маловероятен. В начале следующей недели облаков станет больше, но на температуре воздуха это не скажется.

«А вот меняться характер погоды начнёт в первых числах апреля, там атмосферное давление будет понижаться, погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, поэтому пройдут небольшие дожди», — предупредила синоптик в беседе с RT.