Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 11:50

Москвичам пообещали тёплые выходные без осадков

Синоптик Позднякова: Воздух в Москве на выходных прогреется до 15 градусов

Отличные новости для жителей и гостей столицы. Воздух в Москве на выходных прогреется до 13-15 градусов, осадков не ожидается. Так что можно надеть яркие весенние наряды и прогуляться по главному городу страны.

Как рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается переменная облачность, однако дождь маловероятен. В начале следующей недели облаков станет больше, но на температуре воздуха это не скажется.

«А вот меняться характер погоды начнёт в первых числах апреля, там атмосферное давление будет понижаться, погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, поэтому пройдут небольшие дожди», — предупредила синоптик в беседе с RT.

Солнечное затмение в Москве можно будет лицезреть 48 минут
Солнечное затмение в Москве можно будет лицезреть 48 минут

Ранее москвичам уже обещали «жару» к выходным. Синоптик подчеркнул, что столбики термометров поднимутся до 15 градусов, что значительно выше нормы. А вот в Краснодаре из-за тёплой погоды уже начала цвести слива, похожая на японскую сакуру.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar