Солнечное затмение в Москве можно будет лицезреть 48 минут
Астроном Кошман: Затмение Солнца в Московском регионе продлится 48 минут
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kdshutterman
Жители Московского региона, если небо будет ясным, смогут наблюдать за солнечным затмением около 48 минут. А в Петербурге лицезреть такое явление можно будет почти 1,5 часа. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«В Москве частное затмение начнётся в 14:25, в 14:49 будет максимум (0,07). Луна покроет 2% солнечного диска. В 15:13 она покинет солнечный диск, затмение в Москве закончится», — отметила она.
Она добавила, что сосредотачивать своё внимание на явлении следует примерно за 5—10 минут до того, как оно примет свой пиковый вид. Однако в столице Росгидромет предупреждал об облачной погоде, из-за чего разглядеть затмение может быть проблематично.
Петербуржцы смогут увидеть затмение в 14:00, а закончится оно в 15:25. Лучше всего его будет видно примерно в 14:43.
Ранее профессор Института космических исследований РАН сообщил, что в этом году ожидается сразу два солнечных затмения — 29 марта и 21 сентября. В обоих случаях Солнце покроется лишь частично, поэтому полной темноты ожидать не стоит. Оно будет выглядеть, скорее, как полумесяц.