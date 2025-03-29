Солнечное затмение в Москве можно будет лицезреть 48 минут

Жители Московского региона, если небо будет ясным, смогут наблюдать за солнечным затмением около 48 минут. А в Петербурге лицезреть такое явление можно будет почти 1,5 часа. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«В Москве частное затмение начнётся в 14:25, в 14:49 будет максимум (0,07). Луна покроет 2% солнечного диска. В 15:13 она покинет солнечный диск, затмение в Москве закончится», — отметила она.

Она добавила, что сосредотачивать своё внимание на явлении следует примерно за 5—10 минут до того, как оно примет свой пиковый вид. Однако в столице Росгидромет предупреждал об облачной погоде, из-за чего разглядеть затмение может быть проблематично.

Петербуржцы смогут увидеть затмение в 14:00, а закончится оно в 15:25. Лучше всего его будет видно примерно в 14:43.