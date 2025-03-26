Москвичам рассказали, во сколько «охотиться» за солнечным затмением в ближайшую субботу

В субботу, 29 марта, с 14:50 до 15:10 по московскому времени москвичи смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения. Об этом сообщил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, в этом году ожидаются два солнечных затмения — 29 марта и 21 сентября. Оба будут частичными, то есть полная темнота не наступит ни в одном месте, а Солнце будет выглядеть как «месяц», размер которого будет различаться в зависимости от региона. В России это явление можно будет наблюдать в европейской части страны.

«Пик затмения ожидается примерно в 14:50–15:10 по московскому времени, но на севере страны оно будет более заметным. В Москве Луна закроет менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — пояснил учёный.