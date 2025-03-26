Москвичам рассказали, во сколько «охотиться» за солнечным затмением в ближайшую субботу
Профессор Богачёв: Пик солнечного затмения 29 марта придётся на 14:50–15:10 мск
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В субботу, 29 марта, с 14:50 до 15:10 по московскому времени москвичи смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения. Об этом сообщил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в интервью Агентству городских новостей «Москва».
По его словам, в этом году ожидаются два солнечных затмения — 29 марта и 21 сентября. Оба будут частичными, то есть полная темнота не наступит ни в одном месте, а Солнце будет выглядеть как «месяц», размер которого будет различаться в зависимости от региона. В России это явление можно будет наблюдать в европейской части страны.
«Пик затмения ожидается примерно в 14:50–15:10 по московскому времени, но на севере страны оно будет более заметным. В Москве Луна закроет менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — пояснил учёный.
Солнечное затмение — это не только важное астрономическое событие, но и потрясающее зрелище. Если у вас есть возможность, здоровье и свободное время, обязательно выйдите на улицу, чтобы запечатлеть момент, когда Луна частично закроет солнечный диск. Эти впечатления останутся с вами надолго. Например, полное солнечное затмение 1 августа 2008 года до сих пор вызывает ностальгию у многих, кто его наблюдал. Кроме того, в день затмения совпадает последняя Родительская суббота Великого поста, и Life.ru подготовил рекомендации по постным блюдам, которые могут разнообразить ваш стол в этот день.