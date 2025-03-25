В Краснодаре начала цвести слива, похожая на японскую сакуру

Необычно тёплая погода в Краснодаре привела к преждевременному пробуждению природы в парке Галицкого. В середине марта здесь уже зацвели декоративные сливы Нигра и магнолия Суланжа, которые обычно распускаются лишь к апрелю-маю.

В Краснодаре начала цвести слива, которая похожа на японскую сакуру. Видео © Telegram / Заметки Южанина. Кокорин Роман

Первые розовые бутоны слив Нигра, которые часто путают с сакурой, появились уже 16 марта. Хотя пока цветков немного, пик цветения ожидается в ближайшие дни. Однако наслаждаться этой красотой придётся недолго — период цветения составляет всего около 10 дней и может сократиться из-за возможных дождей или похолодания.

Не менее впечатляюще выглядит и магнолия Суланжа, кусты которой уже покрылись ярко-розовыми цветами. Это уже второе цветение магнолии в этом сезоне — первый раз она зацвела ещё в январе в Японском саду парка, что также было связано с аномально тёплой погодой.