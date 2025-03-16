Сакура, шафран и карликовые ирисы: Названы лучшие направления России для флоритуризма

В России набирает популярность флоритуризм, любители которого наслаждаются цветущими растениями. К примеру, в конце апреля в Дагестане можно посмотреть луга шафрана, а в Сочинском национальном парке скоро зацветут пионы. Об этом рассказала эксперт сообщества туроператоров Юлия Любимова.

В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала и другие интересные направления для флоритуризма. Так, желающим посмотреть на сакуру совершенно не обязательно летать в Японию. Национальный символ этой страны можно встретить и на Сахалине. Кроме того, на Дальнем Востоке растут краснокнижные рододендроны, цветение которых начнётся в мае.