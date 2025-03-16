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16 марта, 10:02

Сакура, шафран и карликовые ирисы: Названы лучшие направления России для флоритуризма

Туроператор Любимова: В Дагестане можно посмотреть на луга шафрана

В России набирает популярность флоритуризм, любители которого наслаждаются цветущими растениями. К примеру, в конце апреля в Дагестане можно посмотреть луга шафрана, а в Сочинском национальном парке скоро зацветут пионы. Об этом рассказала эксперт сообщества туроператоров Юлия Любимова.

В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала и другие интересные направления для флоритуризма. Так, желающим посмотреть на сакуру совершенно не обязательно летать в Японию. Национальный символ этой страны можно встретить и на Сахалине. Кроме того, на Дальнем Востоке растут краснокнижные рододендроны, цветение которых начнётся в мае.

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Тогда же в Астрахани можно будет увидеть цветущие маковые поля. А Иваново поле в Саратове привлекает россиян, желающих посмотреть на карликовые ирисы и дикие тюльпаны Геснера. Кроме того, туроператор предложила отправиться в Краснодарский край, Воронежскую или Орловскую область, чтобы прогуляться по полям лаванды.

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Ранее дачников предупредили, за выращивание каких цветов можно загреметь на 8 лет. Всего в «чёрном списке» оказались 19 видов растений и грибов. Кроме того, священник рассказал, какие цветы нельзя приносить на кладбище.

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pixabay / Peggy_Marco

Борис Эльфанд
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