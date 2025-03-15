Священник рассказал, какие цветы нельзя приносить на кладбище
Священник Савченко: На могилу не принято приносить пёстрые букеты
Согласно христианству, нет никаких ограничений или предписаний относительно цветов на могилах покойных. Об этом aif.ru рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.
«Всё-таки считается, что все цветы — творения Божие, все это — красота Божья, и потому каких-то специальных запретов нет. Всё, что создано Господом, прекрасно само по себе», — объяснил священник.
Тем не менее в траурной флористике существуют определённые рекомендации по составлению букетов. Не принято приносить на могилу яркие букеты, состоящие из четырёх и более видов цветов, так как они слишком праздничные. По той же причине не рекомендуется использовать яркие ленты или банты для оформления цветов, поскольку такие элементы ассоциируются с весельем.
Что касается выбора цветов, то не рекомендуется приносить на похороны растения с шипами и колючками. Однако в остальном нет строгих ограничений. Наиболее подходящими для выражения соболезнования считаются гвоздики, ромашки и астры. Для женщин и девушек принято выбирать цветы нежных тонов, такие как тюльпаны, сирень, хризантемы, орхидеи и лилии, основываясь на их личных предпочтениях. Мужчинам также можно приносить цветы: подойдут букеты в тёмных оттенках, например, из ирисов или гербер. В целях заботы о природе рекомендуется оставлять букеты без пластиковой упаковки или лент на кладбище.
Ранее руководитель центра похоронных услуг рассказала о последних новинках в мире похоронной моды. Одним из актуальных направлений являются современные технологии. В последнее время все более популярными становятся электронные страницы памяти. На таких цифровых платформах создаются страницы с фотографиями и биографией покойного, а также генерируются QR-коды, которые затем наносятся на надгробия, кресты или таблички.
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