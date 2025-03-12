QR-код на могилке и гроб-коробка: Эксперт раскрыла «похоронные тренды» – 2025

Даже такая сакральная сфера, как ритуальная, имеет свою «моду» и тренды, ведь технологии не стоят на месте. О «похоронных новинках» вроде QR-кода на могиле и картонного гроба Life.ru рассказала руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко.

Так, тренд на экологичность продолжается — существуют и экогробы, и экоурны, они изготавливаются из картона и полностью биоразлагаемы. По словам Шевченко, сначала к ним относились с недоверием.

Гроб из картона. Фото © Предоставлено Life.ru

Представьте, гроб выглядит как картонная коробка, и кажется, что тело вот-вот выпадет. Но на самом деле это не так. Это новшество, и сейчас такие гробы люди стали рассматривать для кремации, хотя изначально относились к ним с опаской. Также делают такие же урны, чтобы они полностью разлагались в земле. Это для таких целей. Елена Шевченко Руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение»

Гроб из картона. Видео © Предоставлено Life.ru

Однако популярность дорогих лакированных гробов всё же выше, а гробы, обитые тканью, отходят на второй план. Даже если бюджет похорон небольшой, родные усопшего покупают недорогие венки, текстильные изделия, но гроб стараются приобрести подороже, говорит эксперт.

Ещё один тренд — современные технологии. Набирает обороты такая тенденция, как электронные страницы памяти. На электронной платформе создаются странички с фото и биографией усопшего, генерируются QR-коды, и их печатают прямо на надгробиях, крестах или на табличках.

QR-код со страницей памяти на могиле. Фото © Предоставлено Life.ru

Ещё одно новшество — металлизированные таблички с данными умершего. Как говорит собеседница Life.ru, раньше были в ходу керамические овалы с фото, а сейчас это металлизированные таблички прямоугольного формата А4, на которые наносится изображение. Причём можно использовать фотографию любого качества, даже старую и потрескавшуюся. На такую табличку можно нанести хорошее изображение, а также картинку, цветы, эпитафию и данные человека.

Вспоминая самый необычный случай на похоронах в 2025 году, в голову приходит этот: как правило, людям кладут в могилу что-то личное. Например, если человек носил очки, ему кладут очки. Если курил, то сигареты кладут в кармашек. Особенно это часто делают для мужчин. Но меня удивила одна ситуация, когда в ноги поставили цветочный горшок. Для меня это было неожиданно, но родственники сказали, что так было задумано. Елена Шевченко Руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение»