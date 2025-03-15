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15 марта, 08:34

Отравление и аллергия: Медик рассказала о последствиях тюльпановой диеты из трендов

Врач Мухина: Употребление тюльпанов в пищу может привести к проблемам с печенью

В Интернете стал популярным тренд, когда девушки едят бутоны и стебли тюльпанов. По их словам, вкус цветов напоминает щавель или горох. Однако такое увлечение растениями может негативно сказаться на организме, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог и кандидат медицинских наук Марият Мухина.

По словам Мухиной, при поедании бутонов и стеблей в организм могут попасть пестициды, химикаты и гербициды, что увеличивает риск отравления, вплоть до развития почечной и печеночной недостаточности. Кроме того, тюльпаны содержат токсичный компонент тулипалин, который может вызывать рвоту, диарею, спазмы и нарушать клеточное дыхание. Также в цветах присутствуют цианогенные гликозиды, которые также замедляют клеточное дыхание, предостерегла специалист.

«Если растереть тюльпан в руке, по ощущениям он мылится, потому что в его составе содержатся сапонины, которые могут вредить слизистым оболочкам организма. Эти поверхностно-активные вещества нарушают защитный барьер и разрушают клеточные мембраны, из-за чего на слизистой могут образовываться язвы», — рассказала медик.

Диетолог также отметила, что возможны серьёзные проблемы, связанные с аллергическими реакциями на цветы. Она посоветовала не рисковать, так как каждый человек уникален, и реакция на такое «развлечение» может быть совершенно непредсказуемой.

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Shutterstock / FOTODOM / Lizavetta

Александра Мышляева
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