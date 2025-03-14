Диетолог рассказала, опасны ли для здоровья сахарозаменители

Не все сахарозаменители представляют опасность для здоровья, следует обращать внимание на состав. Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Надежда Фетисова.

Она отметила, что все сахарозаменители — это химия, так или иначе. Разумеется, существуют и продукты природного происхождения, к примеру, фруктоза. Однако многие виды сахарозаменителей получают из растений, чтобы потом обработать их химикатами.

«Сахарозаменители были придуманы для замены традиционного сахара, который повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ожирению, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Сахарозаменители не повышают уровень глюкозы в крови, но не все они одинаково полезны и безопасны», — объяснила доктор.

По словам медика, фруктоза, аспартам, цикламат и сахарин способны принести проблемы с метаболизмом. Наиболее безопасны для организма будут современные варианты, в частности эритрит, трегалоза и аллюлоза. Но и они могут нарушить процесс пищеварения, вызвав тошноту и дискомфорт, если не знать меры.