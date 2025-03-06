Скачки сахара и мигрень: Врач рассказала о причинах временного снижения зрения

Временное снижение зрения может быть связано не только с офтальмологическими проблемами, но и с другими патологиями, такими как скачки уровня сахара в крови или мигрень. Об этом рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева в интервью «Газете.ru».

Она объяснила, что резкие изменения концентрации глюкозы в крови могут вызывать временную близорукость из-за изменения кривизны хрусталика. Также проблемы со зрением могут быть вызваны мигренью и нарушением мозгового кровообращения.

«Но чаще всего размытость зрения может быть вызвана длительным использованием экрана компьютера или телефона. При продолжительном и непрерывном использовании любого гаджета глаза перенапрягаются», — отметила врач.