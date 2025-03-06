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6 марта, 04:20

Скачки сахара и мигрень: Врач рассказала о причинах временного снижения зрения

Врач Садулаева: Cкачки уровня сахара в крови могут временно снизить зрение

Cкачки уровня сахара в крови могут временно снизить зрение. Обложка © freepik

Cкачки уровня сахара в крови могут временно снизить зрение. Обложка © freepik

Временное снижение зрения может быть связано не только с офтальмологическими проблемами, но и с другими патологиями, такими как скачки уровня сахара в крови или мигрень. Об этом рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева в интервью «Газете.ru».

Она объяснила, что резкие изменения концентрации глюкозы в крови могут вызывать временную близорукость из-за изменения кривизны хрусталика. Также проблемы со зрением могут быть вызваны мигренью и нарушением мозгового кровообращения.

«Но чаще всего размытость зрения может быть вызвана длительным использованием экрана компьютера или телефона. При продолжительном и непрерывном использовании любого гаджета глаза перенапрягаются», — отметила врач.

Офтальмолог рассказала, люди с каким цветом глаз чаще заболевают раком
Офтальмолог рассказала, люди с каким цветом глаз чаще заболевают раком

Ранее врач-офтальмолог предупредила о пагубных последствиях привычки тереть глаза руками. Эти действия чреваты занесением инфекции, нанесением зрительному аппарату травмы или снижением качества зрения.

Артём Гапоненко
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