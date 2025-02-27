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27 февраля, 19:34

Обратный эффект: Врач объяснила, кому противопоказана кола без сахара

Врач Тен призвала отказаться от сахарозаменителей при болезнях ЖКТ

Подсластители, содержащиеся в кока-коле без сахара и аналогичных газировках, могут оказать на организм обратный эффект, спровоцировав усиление тяги к сладкому. Кроме того, они нарушают связь между вкусовыми рецепторами и мозгом, что чревато перееданием. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

«Некоторые заменители, например, сукралоза, могут стимулировать выброс инсулина через активацию вкусовых рецепторов, что опасно для людей с инсулинорезистентностью», — добавила она в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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А ещё газировка без сахара повреждает зубную эмаль. Кроме того, сахарозаменители могут менять состав микробиоты кишечника и повышать риск непереносимости глюкозы, что доказано экспериментами на животных. Также врач призвала отказаться от сахарозаменителей при болезнях ЖКТ, беременности, кормлении и диабете.

«Хотя заменители не повышают глюкозу крови, их связь с инсулиновыми скачками требует осторожности», — подчеркнула эксперт.

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Ранее врач рассказала о неожиданной пользе колы для организма. По её словам, напиток может помочь избавиться от безоаров. Кроме того, эксперт поставила точку в споре, помогает ли кока-кола при пищевом отравлении.

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Shutterstock / FOTODOM / Elvan

Борис Эльфанд
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