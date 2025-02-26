Врачи раскрыли самый эффективный в борьбе с запорами напиток

Минеральная вода оказалась самым эффективным средством в профилактике запоров. Напиток оказывает благоприятное воздействие на кишечник, а также позволяет избежать скопления отходов пищеварения, способствуя их выходу из организма. Об этом рассказал Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Потребление нормы жидкости каждый день помогает избежать неприятного симптома, говорит медик.

«Стимулирующее влияние минеральной воды на кишечник известно с давних времен, и современная медицина его подтверждает», — объяснил специалист.