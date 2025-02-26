Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 16:30

Врачи раскрыли самый эффективный в борьбе с запорами напиток

Врач Агапкин: Вода помогает избежать возникновения запора

Минеральная вода оказалась самым эффективным средством в профилактике запоров. Напиток оказывает благоприятное воздействие на кишечник, а также позволяет избежать скопления отходов пищеварения, способствуя их выходу из организма. Об этом рассказал Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Потребление нормы жидкости каждый день помогает избежать неприятного симптома, говорит медик.

«Стимулирующее влияние минеральной воды на кишечник известно с давних времен, и современная медицина его подтверждает», — объяснил специалист.

Врач поставила точку в споре, помогает ли кока-кола при пищевом отравлении
Врач поставила точку в споре, помогает ли кока-кола при пищевом отравлении

Ранее врачи рассказали, какую опасность могут таить в себе блины. Масленичное лакомство представляет собой особую опасность, если одним из его ингредиентов стал микроскопический клещ, обитающий в доме почти каждого россиянина.

Обложка ©

freepik / garetsvisual

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar