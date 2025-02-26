Врачи раскрыли самый эффективный в борьбе с запорами напиток
Врач Агапкин: Вода помогает избежать возникновения запора
Минеральная вода оказалась самым эффективным средством в профилактике запоров. Напиток оказывает благоприятное воздействие на кишечник, а также позволяет избежать скопления отходов пищеварения, способствуя их выходу из организма. Об этом рассказал Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Потребление нормы жидкости каждый день помогает избежать неприятного симптома, говорит медик.
«Стимулирующее влияние минеральной воды на кишечник известно с давних времен, и современная медицина его подтверждает», — объяснил специалист.
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