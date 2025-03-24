В Японии стартовал сезон цветения сакуры

В Японии начался долгожданный сезон цветения сакуры. В префектурах Коти и Кумамото на деревьях уже распустились первые пять-шесть бутонов, что официально ознаменовало начало ханами — традиции любования цветами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Однако в Токио сакура пока не зацвела. Специальное дерево сорта «сомэй ёсино», расположенное в храме Ясукуни, служит индикатором начала сезона в столице. Обычно от первых бутонов до полного расцвета проходит около недели.

Цветение сакуры длится недолго: уже через несколько дней после раскрытия лепестки начинают осыпаться. Именно эта особенность, как отмечают журналисты, повлияла на формирование японской философии, подчёркивающей ценность каждого момента и умения радоваться мимолётной красоте.