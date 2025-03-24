Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 02:20

В Японии стартовал сезон цветения сакуры

В Японии стартовал сезон цветения сакуры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belight

В Японии стартовал сезон цветения сакуры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belight

В Японии начался долгожданный сезон цветения сакуры. В префектурах Коти и Кумамото на деревьях уже распустились первые пять-шесть бутонов, что официально ознаменовало начало ханами — традиции любования цветами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Однако в Токио сакура пока не зацвела. Специальное дерево сорта «сомэй ёсино», расположенное в храме Ясукуни, служит индикатором начала сезона в столице. Обычно от первых бутонов до полного расцвета проходит около недели.

Цветение сакуры длится недолго: уже через несколько дней после раскрытия лепестки начинают осыпаться. Именно эта особенность, как отмечают журналисты, повлияла на формирование японской философии, подчёркивающей ценность каждого момента и умения радоваться мимолётной красоте.

В Японии пенсионеры устремились в тюрьмы за лучшей жизнью
В Японии пенсионеры устремились в тюрьмы за лучшей жизнью

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает популярность флоритуризм, любители которого наслаждаются цветущими растениями. Желающим посмотреть на сакуру совершенно не обязательно лететь в Японию. Национальный символ этой страны можно встретить и на Сахалине.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Япония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar