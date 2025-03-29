Жители Москвы и Подмосковья увидели затмение Солнца, несмотря на облачную погоду
Частичное солнечное затмение на фоне скульптуры «Девушка с книгой» на крыше Российской государственной библиотеки в Москве. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Частичное затмение Солнца могли наблюдать жители Москвы и Московской области. Луна перекрыла светило всего на 2%.
В столице редкое явление началось примерно в 14:25 по местному времени. Около 14:50 Луна закрыла собой верхний-правый краешек солнечного диска. Около 15:13 спутник Земли перестал заслонять звезду.
Ранее руководитель отдела методического сопровождения планетария Москвы рассказывала, что жители столицы смогут наблюдать за частичным затмением около 48 минут. А вот петербуржцам в этом плане повезло чуть больше — у них явление продлилось порядка полутора часов.