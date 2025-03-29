Жители Москвы и Подмосковья увидели затмение Солнца, несмотря на облачную погоду

В столице редкое явление началось примерно в 14:25 по местному времени. Около 14:50 Луна закрыла собой верхний-правый краешек солнечного диска. Около 15:13 спутник Земли перестал заслонять звезду.

Время расправить крылья: Коридор затмений весны 2025 закрылся, и вот что теперь можно делать

Время расправить крылья: Коридор затмений весны 2025 закрылся, и вот что теперь можно делать

Ранее руководитель отдела методического сопровождения планетария Москвы рассказывала, что жители столицы смогут наблюдать за частичным затмением около 48 минут. А вот петербуржцам в этом плане повезло чуть больше — у них явление продлилось порядка полутора часов.