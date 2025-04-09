Синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху

На Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, в Москве ожидается температура в районе 17-19 градусов тепла. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Уже к 16 апреля дневная температура перевалит отметку плюс 15 градусов, а на Пасху погода ожидается очень комфортная, по данным на сегодняшний день», — приводит слова синоптика АГН «Москва».

Метеоролог добавила, что осадков на Пасху, предварительно, не ожидается.