Синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху
Позднякова: На Пасху в Москве потеплеет до +17-19 градусов
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На Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, в Москве ожидается температура в районе 17-19 градусов тепла. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Уже к 16 апреля дневная температура перевалит отметку плюс 15 градусов, а на Пасху погода ожидается очень комфортная, по данным на сегодняшний день», — приводит слова синоптика АГН «Москва».
Метеоролог добавила, что осадков на Пасху, предварительно, не ожидается.
Ранее сообщалось, что в период с апреля по сентябрь 2025 года в большинстве регионов России температура воздуха ожидается на уровне нормы или превысит её. Таким образом, лето и начало осени обещают быть тёплыми, заверили россиян в Гидрометцентре.