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2 мая, 13:28

Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Медведев

Экс-глава Института мозга человека РАН Святослав Медведев умер в 75 лет

Святослав Медведев. Обложка © ТАСС / Сергей Жуков

Святослав Медведев. Обложка © ТАСС / Сергей Жуков

Умер Святослав Медведев, один из самых значимых советских и российских учёных, экс-глава Института мозга человека РАН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на академика Татьяну Черниговскую. Ему было 75 лет, причины смерти не раскрываются.

«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой учёный — Святослав Всеволодович Медведев», — сказала Черниговская.

Уроженец Ленинграда Святослав Медведев, сын выдающегося нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, внёс значительный вклад в развитие российской нейронауки. С 1991 по 2017 он год возглавлял Институт мозга человека РАН. Под его руководством в институте была создана первая в России лаборатория позитронно-эмиссионной томографии, открывшая новые возможности для изучения мозга.

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Алиса Хуссаин
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