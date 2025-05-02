Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Медведев

Умер Святослав Медведев, один из самых значимых советских и российских учёных, экс-глава Института мозга человека РАН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на академика Татьяну Черниговскую. Ему было 75 лет, причины смерти не раскрываются.

«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой учёный — Святослав Всеволодович Медведев», — сказала Черниговская.

Уроженец Ленинграда Святослав Медведев, сын выдающегося нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, внёс значительный вклад в развитие российской нейронауки. С 1991 по 2017 он год возглавлял Институт мозга человека РАН. Под его руководством в институте была создана первая в России лаборатория позитронно-эмиссионной томографии, открывшая новые возможности для изучения мозга.