Умер азербайджанский художник, прославившийся благодаря фильму «Стамбульский рейс»

На 87-м году жизни скончался режиссёр и артист Азербайджана Рафис Исмаилов. Об этом сообщает портал Baku со ссылкой на его коллег.

Причина смерти кинохудожника, иллюстратора и сценариста не сообщается. По данным СМИ, продолжительное время он боролся с тяжёлой болезнью.

Исмаилов — выдающийся деятель искусства, удостоенный высоких званий и наград. Он был признан народным художником и народным артистом Азербайджана, получил Государственную премию Азербайджанской ССР и являлся членом Союза кинематографистов республики.

Будущий художник родился 30 марта 1939 года в Баку. Профессиональное образование получил в Азербайджанском государственном художественном училище и Всесоюзном государственном институте кинематографии. Его карьера, начавшаяся в 1972 году на киностудии «Азербайджанфильм», охватывала широкий спектр деятельности: от работы над художественным оформлением фильмов («Стамбульский рейс», «Бухта радости») до создания декораций для театральных постановок. Особое место в его творчестве занимает анимация, где он выступил автором нескольких десятков мультфильмов, среди которых «Ода», «Подкоп» и «Торпаг».