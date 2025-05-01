Известная советская актриса-ветеран ВОВ умерла в 102 года

Печальная новость пришла из «Москонцерта»: скончалась заслуженная артистка России Ирина Кострова. Ей было 102 года. Об этом сообщил гендиректор организации Илья Бачурин.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — написал Бачурин в телеграм-канале.

На сайте «Москонцерта» отметили, что прощание с артисткой пройдет 4 мая в 12:00 на сцене «Москонцерт-холла».

Ирина Кострова — заслуженная артистка России, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, ветеран Великой Отечественной войны и труда. За годы работы в Железнодорожном театре, «Ленкоме» Марка Захарова и Театре на Таганке она создала яркие и запоминающиеся образы в спектаклях «Гроза» (Катерина), «Мачеха» (Полина), «Коварство и любовь» (леди Мильфор), «Оптимистическая трагедия» (Комиссар) и «Дворянское гнездо» (Лиза).

