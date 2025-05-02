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2 мая, 10:56

Бывший барабанщик «Арии» умер в Бельгии

Экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов умер в Бельгии в 63 года

Игорь Молчанов. Обложка © Telegram / группа «Мастер»

Игорь Молчанов. Обложка © Telegram / группа «Мастер»

Один из основателей группы «Мастер» и бывший барабанщик коллектива «Ария» Игорь Молчанов скончался на 64-м году жизни. Трагичную новость сообщили его коллеги по «Мастеру» в своём телеграм-канале.

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушёл из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер», — говорится в публикации.

Сергей Молчанов родился в Москве 25 августа 1961 года. Его музыкальный путь начался в 1983 году в группе «Альфа». Затем он стал участником легендарной группы «Ария», приняв участие в создании альбома «С кем ты?». В 1987 году Молчанов продолжил свою карьеру в группе «Мастер». После гастролей с «Мастером» в 1991 году, музыкант решил остаться в Бельгии, где с 1994 года играл в группе Cryme.

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Алиса Хуссаин
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