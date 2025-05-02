Бывший барабанщик «Арии» умер в Бельгии

Один из основателей группы «Мастер» и бывший барабанщик коллектива «Ария» Игорь Молчанов скончался на 64-м году жизни. Трагичную новость сообщили его коллеги по «Мастеру» в своём телеграм-канале.

Сергей Молчанов родился в Москве 25 августа 1961 года. Его музыкальный путь начался в 1983 году в группе «Альфа». Затем он стал участником легендарной группы «Ария», приняв участие в создании альбома «С кем ты?». В 1987 году Молчанов продолжил свою карьеру в группе «Мастер». После гастролей с «Мастером» в 1991 году, музыкант решил остаться в Бельгии, где с 1994 года играл в группе Cryme.