Тест в честь Дня Победы: Отгадать 8 военных фильмов СССР обязан каждый

Советское кино о войне умело балансировало между страшной правдой и светлой надеждой. Оно не боялось показывать грязь окопов и боль потерь, но всегда оставляло место для чего-то хрупкого и человечного: внезапной песни перед боем, смешной перепалки между бойцами, письма из дома, которое зачитывают вслух. Эти детали и делали военные фильмы такими пронзительными — в них не было пафоса, была жизнь. Сейчас, спустя десятилетия, многие из этих кинолент стали настоящей классикой. Кто-то смотрел их с дедом, прошедшим войну. Кто-то — с отцом, который сам уже знал о тех годах только по рассказам. Попробуйте узнать фильмы, при просмотре которых всегда наворачиваются слёзы!