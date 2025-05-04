Почему в календаре у славян было 9 дней в неделе, 9 месяцев в году и всего 3 времени года

Привычный нам календарь с семью днями в неделе и двенадцатью месяцами в году кажется таким естественным, что трудно представить какую-то другую систему. Но, оказывается, наши предки-славяне организовывали время совершенно иначе. И в этой системе было много интересных особенностей, о которых мы сегодня почти ничего не знаем.

Коляды дар: когда календарь был не долгом, а подарком

Коляды дар: происхождение слова «календарь» у древних славян. Фото © «Шедеврум»

Слово «календарь» мы привыкли считать заимствованным из латыни, где calendarium означало «долговую книгу». Но что, если истинные корни этого слова совсем другие? Есть теория, что у славян система исчисления времени называлась «Коляды дар» — подарок от мифического персонажа Коляды. Звучит похоже, не так ли? Конечно, со стопроцентной уверенностью утверждать, что это правда, невозможно — слишком мало сохранилось достоверных источников о дохристианской Руси. Но эта теория выглядит вполне логичной и заставляет задуматься о том, сколько ещё славянских слов мы считаем заимствованными, не догадываясь об их истинном происхождении.

Три времени года и девять месяцев: логика славянского календаря

В календаре наших предков год назывался «лето» — и это отразилось на многих словах, которые мы используем до сих пор. Летоисчисление, летопись, многие лета — все эти выражения напоминают нам о древней традиции. Но самое интересное — в славянском календаре было всего три времени года, а не четыре. Лето как отдельный сезон не выделялось, поскольку весь год назывался летом.

Оставались только зима, весна и осень, каждый продолжительностью по три месяца. Итого получалось девять месяцев в году. При этом в году всё равно было 365 с четвертью дней — как и сейчас. Поэтому славянские месяцы были намного длиннее современных — 40 или 41 день вместо привычных нам 30–31. Представьте себе — целых сорок дней в одном месяце! Наверное, это немного меняло восприятие времени.

Начало года — в день осеннего равноденствия

Почему в славянском календаре было только три времени года вместо четырёх. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Pellinni

Для нас год начинается зимой — 1 января. А вот для древних славян год стартовал осенью — в день осеннего равноденствия, которое приходится на 22 сентября. Этот день выпадал на второй осенний месяц под названием Рамхат. Интересно, что почти все месяцы в славянском календаре имели окончание на -лет в названии — Тайлет и другие.

Это ещё раз подчёркивает, что для наших предков год был именно летом, а не каким-то другим временем года. Кстати, день осеннего равноденствия считался точкой отсчёта нового цикла не только у славян. Многие древние народы привязывали смену года к астрономическим событиям — солнцестояниям и равноденствиям. В этом есть глубокий смысл: природные циклы были гораздо важнее для земледельческих цивилизаций, чем условные даты.

Девять дней недели: необычный ритм жизни

Девятидневная неделя славян: какой день был выходным. Фото © «Шедеврум»

Но самое удивительное отличие славянского календаря от современного — это девятидневная неделя. Вместо привычных нам семи дней у славян было девять: понедельник, вторник, тритейник, четверик, пятница, шестица, седьмица, осьмица и неделя. Названия этих дней очень логичны — они просто обозначали порядковый номер дня в неделе. А название «неделя» происходит от выражения «не делать» — в этот день работать было запрещено.

И кстати, у славян был очень интересный график работы: они не трудились пять дней подряд, как мы сейчас. У них был своего рода скользящий график: два рабочих дня, один выходной, два рабочих, один выходной и так далее. Представьте себе — никаких пятидневок, после которых наступают выматывающие понедельники!

Чередование труда и отдыха: мудрость наших предков

Рабочий график древних славян: чередование труда и отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Трудовая этика славян была тесно связана с их календарём. В разные дни недели были разные ограничения на работу. Например, в тритейник славяне отдыхали после двух рабочих дней. В пятницу работать можно было, но запрещалось выполнять тяжёлую физическую работу. В шестицу снова отдыхали, в седьмицу работали, но нельзя было заниматься домашними делами. Осьмица предназначалась для завершения всех начатых за неделю дел.

А неделя была полностью посвящена отдыху и праздникам — в этот день «не делали» ничего трудового. Такой ритм жизни кажется очень разумным с точки зрения современных знаний о продуктивности и отдыхе. Психологи говорят, что человеку трудно сохранять концентрацию и работоспособность в течение пяти дней подряд. А славяне, похоже, интуитивно понимали эту истину и организовали свою жизнь соответствующим образом.

Как славянский календарь превратился в современный

Славянский месяц длиною в 40 дней: особенности древнего календаря. Фото © «Шедеврум»

С приходом христианства на Русь календарная система начала меняться. Церковь принесла семидневную неделю, которая вытеснила традиционную девятидневную. Интересно, что день «неделя» из славянской традиции стал «воскресеньем» в христианской — днём Воскресения Христова. Окончательный переход к современному календарю произошёл при Петре I, который ввёл юлианский календарь, а позже Россия перешла на григорианский, которым мы пользуемся сейчас. Но отголоски древнего славянского календаря сохранились в некоторых традициях. Например, в православной традиции поминовение усопших происходит на 9-й и 40-й день — это не случайные числа. Девятый день был концом недели по славянскому календарю, а сороковой — концом месяца.

Что лучше: пять рабочих дней подряд или чередование работы и отдыха?

Когда сравниваешь современный ритм жизни со славянским, невольно задумываешься: а не была ли система наших предков более физиологичной и комфортной для человека? Сейчас мы работаем пять дней подряд, а потом отдыхаем два. Отсюда и пресловутая «тяжесть» понедельников: организм перестраивается с режима отдыха на режим работы. А в славянском календаре такой резкой смены не было: работа и отдых чередовались более плавно. С другой стороны, два выходных подряд дают возможность полноценно отдохнуть, съездить куда-то, заняться домашними делами. А что можно успеть за один выходной день? Даже на дачу съездить проблематично.

Когда начинался год у древних славян: традиции осеннего равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich