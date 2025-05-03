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3 мая, 12:48

Состав важнее имиджа: Россиянам дали советы по выбору бытовой химии

Эксперт Лукина: Растительные компоненты бытовой химии могут вызывать аллергию

Читатели Life.ru выбирают безопасную бытовую химию. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читатели Life.ru выбирают безопасную бытовую химию. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На российском рынке бытовой химии понятия «экологичность» и «гипоаллергенность» зачастую противоречат друг другу. Так, к примеру, натуральные компоненты рекламируются как «безопасные», хотя могут вызывать сильные аллергические реакции, предупредила эксперт в области бытовой химии Анастасия Лукина.

В то же время синтетические аналоги, вопреки распространённым стереотипам, реже провоцируют раздражение, но уступают в плане «зёленого» имиджа, подчеркнула собеседница «Газеты.ru». По её словам, по-настоящему экологичная бытовая химия должна иметь прозрачный состав, не содержать фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей.

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Предпочтение следует отдавать ПАВам растительного происхождения, а консерванты не должны содержать формальдегид. Отдушки лучше минимизировать или заменить на безопасные искусственные аналоги. Также важно проверять сертификаты качества.

«Ищите проверенные сертификаты, такие как «Листок жизни», изучайте состав и отдавайте предпочтение бесцветным средствам без резкого запаха, а также соблюдайте дозировку, чтобы минимизировать риски», — призвала эксперт.

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Напомним, с 1 мая в России стартовала обязательная маркировка снеков, бытовой химии и моющих средств. Нововведение не повлияет на конечную стоимость продукции. Переход будет проходить поэтапно, большая часть бизнеса успела подготовиться заранее.

Борис Эльфанд
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