В РФ стартовала обязательная маркировка снеков, бытовой химии и моющих средств

С 1 мая в России официально стартовал новый этап обязательной маркировки товаров. Отныне производители и импортёры обязаны наносить специальные коды на упаковки снеков, мыла, чистящих и моющих средств, а также другой бытовой химии. Об этом говорится в постановлениях Правительства РФ, размещённых на портале правовой информации.

Как сообщил Реваз Юсупов, глава Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы «Честный знак», нововведение не повлияет на конечную стоимость продукции. Он подчеркнул, что переход будет проходить поэтапно, и большая часть бизнеса успела подготовиться заранее, воспользовавшись предложенными государством бесплатными решениями.

Руководитель направления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова уточнила: уже зарегистрировано более 3,9 тысячи производителей и 2,6 тысячи компаний-импортёров. Поддержку также выразили 148 таможенных складов и 145 типографий, готовых к работе по новым стандартам.

В список маркируемых снеков вошли чипсы, сухарики, гренки, попкорн, кукурузные палочки, начос и хлебцы. К системе подключились уже более 38 тысяч участников рынка. По данным ЦРПТ, более 25% производителей бакалейной продукции начали вводить маркированный товар в оборот ещё до наступления срока обязательных требований, а каждый второй заранее заказал коды. На момент запуска в обороте находилось свыше миллиона килограммов маркированной продукции.