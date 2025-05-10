Тест: Уборщицы и дворники в фильмах СССР — слабо отгадать все 7 картин всего по 1 кадру?

Дворник, подметающий осенние листья под окнами квартиры главного героя, уборщица, бурчащая себе под нос на заднем плане, вахтёрша, строго следящая за порядком в институтском коридоре. Эти маленькие люди создавали ту самую атмосферу — уютную, настоящую, живую. А учитывая, что в СССР даже эпизодические роли исполнялись с потрясающей достоверностью, актёры второго плана часто врезались в память своими искромётными репликами и яркими выражениями, которые цитируют до сих пор. Сегодня предлагаем вам вспомнить, из каких картин эти скромные труженики!