Тест: Уборщицы и дворники в фильмах СССР — слабо отгадать все 7 картин всего по 1 кадру?
Они мелькали в кадре на пару секунд, но без них советские фильмы были бы другими. Уже поняли, о ком речь? Конечно, о блюстителях порядка и чистоты!
Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk
Дворник, подметающий осенние листья под окнами квартиры главного героя, уборщица, бурчащая себе под нос на заднем плане, вахтёрша, строго следящая за порядком в институтском коридоре. Эти маленькие люди создавали ту самую атмосферу — уютную, настоящую, живую. А учитывая, что в СССР даже эпизодические роли исполнялись с потрясающей достоверностью, актёры второго плана часто врезались в память своими искромётными репликами и яркими выражениями, которые цитируют до сих пор. Сегодня предлагаем вам вспомнить, из каких картин эти скромные труженики!
Именно детали играют ключевую роль при создании всего фильма! Одежда героев, декорации, скамейки на дальнем плане — всё это создаёт особую атмосферу и стирает грань между художественным вымыслом и реальностью. Поэтому предлагаем вам окунуться в советский кинематограф с головой и попробовать отгадать культовые картины по кадрам с автоматами с газировкой! А это испытание для настоящих советских гурманов — нужно всего лишь по фото узнать все 6 видов колбасы.
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