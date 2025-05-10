Рейхскомиссар или двойной агент: почему Сталин спас украинского палача Коха от казни Эрих Кох в годы войны занимал должность рейхскомиссара Украины. Он был повинен в гибели жителей оккупированной УССР. Но, в отличие от других военных преступников, он не только не был казнён, но и дожил до 90 лет. Почему Сталин помиловал Коха — в материале Life.ru. 9 мая, 21:08 Эрих Кох был гауляйтером Украины во время оккупации. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Bundesarchiv Bild, © Freepik

Эрих Кох был одним из самых влиятельных политических деятелей Германии. В Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) он вступил в 1922 году, став одним из руководителей партийной ячейки Рурской области. В 1926 году он познакомился с Адольфом Гитлером, эта встреча оказалась судьбоносной, поскольку после этого последовал стремительный рост карьеры Коха.

В 1928 году он занял пост гауляйтера Восточной Пруссии, через год он возглавил фракцию НСДАП в местном ландтаге, ещё через год его избрали депутатом рейхстага. После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 году Кох занял должность обер-президента Восточной Пруссии.

Кох возглавлял оккупационную администрацию Восточной Пруссии. Фото © YouTube / Black History

Рейхскомиссар Украины

В первые месяцы Великой Отечественной войны немцам удалось оккупировать часть территории СССР. Для управления этими областями в Берлине было принято решение о создании Министерства восточных оккупированных территорий. Кроме того, 1 сентября 1941 года был создан Рейхскомиссариат Украины, который возглавил Кох. Причём решение о данном назначении принимал лично Гитлер. Под управлением Коха находилась обширная территория, включавшая большую часть современной Украины, а также часть Белоруссии.

Основными задачами, которые ставились перед Кохом и его комиссариатом, были умиротворение региона и подавление любого сопротивления, а также эксплуатация ресурсов и населения в интересах Третьего рейха. Иными словами, Кох должен был превратить местных жителей в рабов, которые обслуживали бы немецких колонистов.

— Мы народ господ и должны жёстко и справедливо править. Я выну из этой страны всё до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население, — говорил Кох.

И свои слова гауляйтер подкреплял соответствующими действиями. Его правление на Украине отличалось особой жестокостью. Он в той или иной степени был повинен в смерти более 4 млн жителей УССР, 2,5 млн человек были вывезены на работу в Германию. За период с 1939 по 1943 год население Украины снизилось практически на треть.

Эрик Кох (справа) в Киеве. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv Bild

Охота на гауляйтера

Кровавая политика Коха не могла не вызывать гнева не только у местных жителей, но и руководства СССР, которое поставило задачу по ликвидации гауляйтера. Эту важную миссию доверили разведчику Николаю Кузнецову, который был направлен во вражеский тыл под видом офицера вермахта Пауля Зиберта.

На территории Украины Кузнецов, общавшийся с немецкими офицерами, добывал ценную информацию, которую затем передавал местным партизанам. Но основной целью его диверсионной работы было устранение Коха.

Первая попытка покушения была предпринята в апреле 1943 года. Кузнецов планировал ликвидировать Коха во время военного парада по случаю дня рождения Гитлера. Но по неизвестным причинам гауляйтер на парад не пришёл.

Во второй раз Кузнецов хотел убить Коха во время личного приёма. Советский разведчик прибыл в комендатуру, чтобы якобы получить разрешение на вступление в брак с девушкой, которая относилась к этническим немцам, но немкой не была (фольксдойче). Такой брак должен был одобрить лично Кох. Кузнецов планировал во время аудиенции застрелить гауляйтера. Но, оказавшись в кабинете рейхскомиссара и оценив обстановку, разведчик понял, что он не успеет достать револьвер и выстрелить, поскольку в кабинете Коха была охрана, готовая в любой момент выстрелить. Поэтому от данного плана пришлось отказаться. В годы войны Коха ликвидировать так и не удалось.

Разведчик Николай Иванович Кузнецов. Фото © Wikipedia

Бегство от правосудия и арест

После освобождения территории Украины в 1944 году Кох сначала бежал в Восточную Пруссию, обер-президентом которой он оставался до окончания войны. В 1945 году, когда Красная армия освобождала Восточную Пруссию, Кох обосновался в Гамбурге, который находился в оккупационной зоне Великобритании. Гауляйтер изменил внешность и выдавал себя за фермера Рольфа Бергера. Он кормился тем, что выращивал на собственном участке, а также получал пособие по безработице. Позади был Нюрнбергский процесс, на котором осудили военных преступников, а ему удалось скрыться от правосудия.

Но за четыре года бывший нацистский оратор потерял хватку. На одном из митингов, организованном в поддержку беженцев, проживавших в Гамбурге, Кох не удержался от соблазна выступить перед публикой. В это время один из присутствовавших опознал экс-рейхскомиссара и сообщил об этом британским военным. Кох был задержан.

Британцы не захотели возиться с нацистским преступником и передали его СССР в 1949 году. Казалось бы, за преступления на территории Украины Коха должны были судить и казнить в Советском Союзе. Но по непонятным причинам советское руководство решило передать экс-гауляйтера Польше, объясняя это тем, что он занимал пост обер-президента Восточной Пруссии.

Но на этом странности не заканчиваются. При жизни Сталина Коха в Польше не судили, о нём вспомнили только в 1958 году. Экс-гауляйтера приговорили к смертной казни, но приговор в исполнение так и не был приведён. После этого он прожил ещё четверть века и скончался в 1986 году в возрасте 90 лет в тюрьме Барчево. Отсюда возникает вопрос: почему виновного в гибели миллионов советских граждан не казнили, а позволили ему дожить до столь преклонного возраста? Очевидно, что спасти преступника такого ранга мог только Сталин.

Почему Сталин спас Коха

Кох остался в живых после войны, по сути, благодаря Сталину. Фото © ТАСС / ТАСС

Такой шаг советского вождя трудно объяснить без конспирологии, поскольку сложно найти ему рациональное объяснение. Ряд исследователей выдвигали точку зрения, что Кох был советским агентом, поэтому его оставили в живых.

Как ни странно, в качестве подтверждения такой точки зрения приводится жестокость Коха на Украине, которая, по мнению сторонников этого мнения, была на руку СССР. Кох своей жестокостью дискредитировал нацистский режим в глазах советских граждан и настраивал местное население против оккупационных властей. Кроме того, исследователи полагают, что злодеяния Коха содействовали консолидации народа перед немецкой угрозой.

Также в качестве подтверждения работы Коха на СССР приводятся его слова на судебном процессе, где он восхвалял большевизм, а также утверждал, что своими действиями противился политике Рейха на оккупированных территориях.

Так или иначе, никаких документальных подтверждений тому, что Кох был советским агентом, нет. Соответственно, и данная версия не может считаться достоверной. Но вопрос спасения украинского палача остаётся открытым. И сможем ли мы узнать правду — покажет время.

Авторы Альмир Хабибуллин