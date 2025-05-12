Радиостанция № 6: Кто шепчет детскими голосами в лесах Восточной Европы

О других «жужжалках», то есть секретных радиостанциях, мы знаем немало. Обычно с точностью до минуты известно расписание их эфиров, а каждый новый «релиз» с завидной стабильностью записывают радиолюбители. Например, 24 апреля знаменитая УВБ-76 передала целых 12 секретных посланий за день, среди которых были такие загадочные слова, как «биржевик» или «бордолай». Пожалуй, единственное, чего мы действительно не знаем, — секретные значения всех этих слов. Но есть ещё одна радиостанция, которая засекречена настолько, что только одному человеку удалось её найти. Этот человек бесследно пропал. Рассказываем всё, что известно о станции № 6.

Что за станция № 6

Станция № 6 — это самая странная из всех «жужжалок». Фото © Freepik / wavebreakmedia_micro

Радиостанция № 6 — это одна из секретных «жужжалок», принадлежавшая, по всей видимости, Восточному блоку. По крайней мере, она расположена в Восточной Европе, которая до 1990 года была полностью социалистической. Эфир этой секретной станции составляют фоновый белый шум, низкочастотный гул, прерывистые щелчки и шёпот детских голосов, которые произносят по слогам на первый взгляд бессмысленные вещи. В этом станция № 6 похожа на УВБ-76 и другие «жужжалки», в том числе натовскую Lincolnshire Poucher. Но на этом сходство заканчивается.

Что мы знаем о станции № 6

Станция № 6 транслирует детские голоса, которые шёпотом читают по слогам... Что-то. Фото © Freepik / vecstock

Всё, что известно о станции № 6, представляет собой скудный набор случайных фактов, которые ценой своего физического и душевного здоровья добывали радиолюбители. Мы знаем, что она вещает где-то с 70-х, более известная УВБ-76 начала трансляцию тоже примерно в это время. Знаем, что станция находится в бункере под землёй, а значит, искать в лесу нужно типичный для ядерных убежищ Восточного блока вход в подвал. Мы знаем, что вещание прерывается на детские голоса. Но больше о ней ничего не известно. Кому принадлежит или принадлежала станция? Зачем она продолжает вещание в 2020-х? Откуда берутся дети, которые появляются в эфире? Вряд ли для записи передач используют настоящих детей, в таком случае информация бы точно просочилась и мы знали бы о станции № 6 больше. В архивах и на сайтах радиолюбителей о ней тоже никаких сведений нет. Всё это производит довольно жуткое впечатление.

Где находится радиостанция № 6

До эпохи Интернета никому не удавалось найти даже приблизительное расположение радиостанции № 6. Фото © «Шедеврум»

Станция № 6 находится в лесу в Восточной Европе. Её долго пытались выследить, но точных координат не знал никто. Искать радиосигнал — это достаточно сложная задача. Обычно поиски происходят так: находят приблизительную область расположения радиостанции или передатчика. По краям этой области ставят два радиомаячка. Затем в дело вступает математика: методом триангуляции мы теперь можем поймать точное расположение источника сигнала. Раньше так могли только военные. Когда широкому кругу радиолюбителей стали доступны продвинутые способы пеленгации источников радиосигнала, бункер всё-таки нашли. Но тоже неточно: обычно радиоинженеры либо теряли сигнал, либо пропадали сами. Навсегда.

Как искали локацию станции № 6 и что из этого вышло

Приближаться к радиостанции № 6 опасно для жизни. Фото © «Шедеврум»

Одному человеку всё-таки удалось определить точное расположение радиостанции. Это был немецкий радиоинженер Ханс Мертен. В начале 1990-х годов он подошёл к станции № 6 максимально близко и даже зашёл в бункер. Мужчина пробыл там ровно пять минут. Где Мертен сейчас, никто не знает. От него остался лишь диктофон, запись которого обрывается на пятой минуте, когда несчастный Ханс шепчет: «Они неживые».