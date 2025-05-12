Исповедь в белом халате: медсёстры рассказали, что происходит за дверьми больничных палат

Медсёстры — те, кто видят пациентов в самые трудные моменты и проводят с ними гораздо больше времени, чем врачи. Но говорят о них редко. Мы дали им возможность высказаться — и услышали то, о чём обычно молчат.

Невидимость в системе здравоохранения

Профессиональное выгорание медсестёр: кто лечит медиков. Фото © «Шедеврум»

«Мне 21 год, работаю медсестрой. И меня нереально бесит, когда новые знакомые, услышав, что работаю в больнице, и не спросив кем, сразу говорят: «Врач — профессия хорошая!» У нас что, кроме врачей в больницах вообще никто не работает?! Вылечился пациент — бежит с благодарностями к врачу. А то, что медсестра с ним полночи сидела и следила, чтобы он не помер, в то время как врач спокойно спал дома, — это что, вообще ничего не значит? Никакой благодарности от пациентов, отношение пренебрежительное. Бесите!» — Подслушано.

Встреча со смертью

«5 лет как я работаю медсестрой. Только что в родах не участвовала. Ничего уже не боялась. А сейчас не могу курицу разделать. Вывозили как-то ночью труп в морг, а там скорая стоит, разгружают новеньких. Ну, мы подождали, когда уедут, и завозим следом своего. А, к слову, ночью в морге у нас никого нет, мы сами открываем и закрываем двери. И нет таких чудо-холодильников, как в фильмах, все вдоль коридорчика на каталках лежат, утра ждут. Санитарка же помогла до дверей докатить и свалила. Определяю я своего и тут обращаю внимание на свеженького. Вроде за этот срок и трупы таскала, реанимацию проводила и кишки чужие в тазиках видала, привыкшая. Но тут я увидела нечто иное. Парень лет 27, молодой, румяный, ещё тёплый и пахнущий жизнью и одеколоном, без каких-либо признаков крови, только катетеры в разные стороны. Как это выглядело неестественно! Вроде только что он где-то был и с кем-то разговаривал, а теперь лежит здесь... И тут, выключив уже свет, я слышу громкую попсовую мелодию из его кармана. Ни один ужастик не опишет, как у меня сжались кишки. А ведь его кто-то ждал... ждал когда вернётся домой. Позже я узнала, что эти ребята кутили и гонялись. У парня разрыв печени и селезёнки. Я ненавижу пьющих водил». — Подслушано.

Выгорание медицинских работников

Шокирующие признания медсестёр о работе в российских больницах. Фото © «Шедеврум»

«Я работаю медсестрой в психиатрии. И сегодня мы госпитализировали в психбольницу одного из наших врачей. Переработал…» — Подслушано.

Великовозрастные дети и их мамочки

«Десять лет работаю медсестрой. До сих пор удивляет, как взрослые лбы по 22–25 лет поступают в отделение в сопровождении мамочек. Мамочки отдают документы, отвечают на все вопросы, потом таскают мешками продукты, вместо чада разговаривают с врачом, ходят требовать обезболивающее и прочее. Одна мамочка вообще переплюнула всех: она ставила в жопу салфетки своему 28-летнему сыночку (отделение проктологии)». — Подслушано.

Родители, не умеющие воспитывать детей

Неблагодарные пациенты: что больше всего бесит медсестёр. Фото © «Шедеврум»

«Работаю медсестрой, на приём пришла мама с сыном лет четырёх. Начал клянчить порисовать, дала лист и карандаши, поставила стул. Начал закатывать истерику, что хочет сесть на мой, попыталась объяснить, что работаю, но бесполезно. Начала менять стулья, нагнулась к нему, чтобы объяснить, что плохо себя ведёт, так он ударил меня по лицу и пнул ногой. До сих пор удивляюсь, как смогла удержаться и не размазать этого сорванца по стенке, мамаша даже слово не сказала. Некоторые не знают, видимо, что детей нужно воспитывать», — Подслушано.

Отрицание ответственности за здоровье

«17 лет работаю медсестрой в стационаре и до сих пор удивляюсь, что люди не видят взаимосвязи между своим образом жизни и последствиями для здоровья. Лежат такие тёти по 120-150 кг веса, с больным сердцем, отёками, трофическими язвами и винят врачей, что те не могут их вылечить, не то капают, не те таблетки дают. Полны раздражения и злости на медперсонал, мол, все бестолочи, никто ничего не знает. Алло, в зеркало посмотри! Оно тебе расскажет, кто виноват». — Подслушано.

Родственники, бросающие своих близких

Медсёстры о брошенных стариках: шокирующая правда о родственниках. Фото © «Шедеврум»

«Много лет работаю медсестрой на скорой в реанимационной бригаде и в стационаре, в отделении анестезиологии и реанимации (палата с тяжёлыми больными + экстренные и плановые операции) — спектр огромный, короче, насмотрелась за более чем 20 лет. И как же бесят родственники, которые сначала воют у дверей отделения: «Спасите! Пусть дурак, лежачий, но живой», а потом на скорой приезжаем к этим «живым», а те выглядят, как из концлагеря: голодные, в бубях и пролежнях, месяцами не мытые и не кормленные...» — Подслушано.

Наркология и алкоголизм

«Работаю медсестрой в наркологии. Очень грустно наблюдать, как люди разрушают свои жизни. Как правило, пациенты у нас постоянные, поступают практически с одинаковой периодичностью, и с каждым разом видишь, как человек всё больше становится асоциальным. Особенно молодых не понимаю. Как, как они в 25 лет успевают стать законченными алкоголиками? Что такого должно произойти в жизни? А ещё печальнее наблюдать, когда сначала дети привозят родителей на лечение, а через некоторое время — наоборот». — Подслушано.

Первая смерть пациента

Исповедь медсестры: первая смерть пациента и как с этим жить. Фото © «Шедеврум»

«Работаю медсестрой в доме престарелых. Только отучилась, соответственно, опыта ноль. У нас заведено, что тот, кто вызывает скорую, и отвечает перед родственниками в случае смерти или госпитализации. Недавно умер мой первый пациент. Скорая, встреча с родственниками, какие-то объяснения. Я же в первый раз, страшно! До сих пор картина перед глазами. «Она первая, но не последняя. Так что привыкай», — единственное, что мне сказали коллеги». — Подслушано.

Бесчестные похоронные агентства

Самые тяжёлые моменты в работе медсестры: истории из практики. Фото © «Шедеврум»

«Работаю медсестрой в онкологии. И как же бесят ритуальные агентства. Предлагают деньги за то, чтобы, когда пациент умирает, передавать номера родственников им. Ещё врач о смерти не сообщал, а они им свои услуги предлагают. Совсем совести нет», — делится одна из медсестёр в «Подслушано».