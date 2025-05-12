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12 мая, 01:01

Идеальные разведчики: Историк рассказал, как северные олени помогали Красной армии

Историк Моруков: В Красную армию в годы ВОВ «призвали» до 30 000 северных оленей

Северный олень. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Северный олень. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Красную армию в годы Великой Отечественной войны «призвали» до 30 000 северных оленей, рассказал в эфире радио Sputnik историк Михаил Моруков. По его словам, животные помогали перетаскивать грузы, эвакуировали раненых и даже вывезли из тундры 162 подбитых самолёта.

«Они перевезли около 18 000 тонн грузов, эвакуировали более 10 000 раненых...» — отметил эксперт.

Кроме того, благодаря своей бесшумности северные олени стали почти идеальными спутниками для разведчиков и партизан. Более 8 000 красноармейцев в годы войны уходили в рейды именно на этих животных, подчеркнул историк.

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Борис Эльфанд
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