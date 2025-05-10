Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 19:59

«Помогли победить»: Участник СВО назвал главные ценности России

Участник СВО Григорьев: Патриотизм и любовь к Родине — главные ценности России

День Победы. Обложка © Life.ru

День Победы. Обложка © Life.ru

Патриотизм и любовь к Родине являются главными ценностями России и любого суверенного государства, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев. Данные ценности, по его словам, помогли нашему народу одержать победу в ВОВ, и помогают сегодня в ходе спецоперации.

«Патриотизм, любовь к Родине — основные ценности любого суверенного государства. Они помогли победить нашему народу в Великой Отечественной войне. Большое количество людей на фронте проявляют их сейчас, большое количество людей в тылу их поддерживают», — отметил он.

Посмотреть парад и поздравить ветеранов: Россияне назвали главные традиции Дня Победы
Посмотреть парад и поздравить ветеранов: Россияне назвали главные традиции Дня Победы

Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что и государство, и общество предпринимают усилия по защите исторической правды, особенно о Великой Победе. Это особенно ценно в условиях военного конфликта и информационной войны, которая ведётся против России. ЕС и США целенаправленно искажают и фальсифицируют историю на протяжении многих лет.

«Мир больше не делится на чёрное и белое»: Политолог оценил значимость Парада Победы
«Мир больше не делится на чёрное и белое»: Политолог оценил значимость Парада Победы

Ранее россиянам рассказали, как сохранить память о Великой Отечественной войне для поколений. По словам историка, для этого нужно участие государства. К слову, президент России Владимир Путин 9 Мая с трибуны на Красной площади заявил, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar