«Помогли победить»: Участник СВО назвал главные ценности России
Участник СВО Григорьев: Патриотизм и любовь к Родине — главные ценности России
День Победы. Обложка © Life.ru
Патриотизм и любовь к Родине являются главными ценностями России и любого суверенного государства, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев. Данные ценности, по его словам, помогли нашему народу одержать победу в ВОВ, и помогают сегодня в ходе спецоперации.
«Патриотизм, любовь к Родине — основные ценности любого суверенного государства. Они помогли победить нашему народу в Великой Отечественной войне. Большое количество людей на фронте проявляют их сейчас, большое количество людей в тылу их поддерживают», — отметил он.
Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что и государство, и общество предпринимают усилия по защите исторической правды, особенно о Великой Победе. Это особенно ценно в условиях военного конфликта и информационной войны, которая ведётся против России. ЕС и США целенаправленно искажают и фальсифицируют историю на протяжении многих лет.
Ранее россиянам рассказали, как сохранить память о Великой Отечественной войне для поколений. По словам историка, для этого нужно участие государства. К слову, президент России Владимир Путин 9 Мая с трибуны на Красной площади заявил, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.