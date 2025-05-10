«Помогли победить»: Участник СВО назвал главные ценности России

Патриотизм и любовь к Родине являются главными ценностями России и любого суверенного государства, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев. Данные ценности, по его словам, помогли нашему народу одержать победу в ВОВ, и помогают сегодня в ходе спецоперации.

«Патриотизм, любовь к Родине — основные ценности любого суверенного государства. Они помогли победить нашему народу в Великой Отечественной войне. Большое количество людей на фронте проявляют их сейчас, большое количество людей в тылу их поддерживают», — отметил он.

Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что и государство, и общество предпринимают усилия по защите исторической правды, особенно о Великой Победе. Это особенно ценно в условиях военного конфликта и информационной войны, которая ведётся против России. ЕС и США целенаправленно искажают и фальсифицируют историю на протяжении многих лет.